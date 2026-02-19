0
3 часа
Криминал

Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Басманный суд Москвы отправил министра культуры Башкирии Амину Шафикову в СИЗО до 17 апреля. Ей вменяют растрату и взятку в особо крупном размере.
Амина Шафикова
©Амина Шафикова / vk.com

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО министра культуры Башкортостана Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в коррупционных преступлениях. Под стражей она останется минимум до 17 апреля 2026 года.

СИЗО до апреля и закрытый суд над министром

Об избрании меры пресечения официально сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Судебное заседание прошло в закрытом режиме — это объяснили необходимостью обеспечить безопасность участников процесса.

Амину Шафикову задержали в Уфе 18 февраля, после чего доставили в столицу. Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд удовлетворил ходатайство следствия.

Следователи вменяют министру два состава преступления: часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, нарушения закона связаны с государственными закупками для подведомственных учреждений культуры.

Срок до 15 лет и реакция Минкульта Башкирии

Максимальное наказание по предъявленным статьям составляет до 15 лет лишения свободы. Амина Шафикова руководила министерством с 2012 года.

В Минкульте Башкирии заявили, что «глубоко обеспокоены» происходящим, и отметили заслуги руководителя. Обязанности министра будут временно перераспределены между заместителями, а в министерстве и подведомственных учреждениях, по данным источников, могут пройти проверки финансовой документации.

Аресты в филармонии и ГКЗ: хронология уголовного дела

Задержанию министра предшествовала серия уголовных дел против руководителей культурных учреждений республики. Правоохранительные органы начали активную работу в этом направлении еще в прошлом году.

В мае 2025 года правоохранители задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Следствие предъявило ему обвинения в махинациях совместно с предпринимательницей Гульнарой Юриной, которая ранее возглавляла «Дирекцию культурных программ РБ».

В январе 2026 года список фигурантов пополнился новыми именами. Под следствие попали директор Госоркестра республики Артур Назиуллин и руководитель Башгосфилармонии Алмаз Саетов. Их дела также связаны с хищениями бюджетных средств. По версии следствия, эпизоды с участием подчиненных стали основой для обвинений против самой Амины Шафиковой.

Похожие записи
0
19.02.2026
Криминал

Следком запросил арест министра культуры Башкирии Амины Шафиковой по делу о взятках и растрате

Амина Шафикова
Следственный комитет просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в растрате и взятках. Подробности громкого дела.
-2
18.02.2026
Криминал

Силовики этапируют министра культуры Башкирии Амину Шафикову в Москву

Амина Шафикова
Амина Шафикова задержана сотрудниками правоохранительных органов. Министра культуры Башкирии перевозят в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий.
0
18.02.2026
Криминал

Минкульт Башкирии официально прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Представители ведомства не стали давать правовую оценку ситуации, отметив заслуги министра на посту и призвав дождаться выводов правоохранительных органов.
0
09.02.2026
Криминал

Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

подследственный в зале суда
В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.
0
02.02.2026
Криминал

В Башкирии суд отправил экс-директора кадетской школы Салавата в колонию

судейский молоток в руках судьи
В Салавате экс-директора кадетской школы №2 приговорили к 4 годам общего режима. Она забирала премии у учителей и платила зарплату фиктивным уборщицам.
0
29.01.2026
Криминал

В Уфе инженера «Уфаводоканала» осудят за получение взяток на 770 тысяч рублей

руки в наручниках
Ведущий инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.
1
23.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии освободил врача из колонии и заменил реальный срок на штраф

тайфур аюпов
Верховный суд пересмотрел приговор неврологу из Бурзянского района. Тайфура Аюпова освободили от реального срока за мелкое взяточничество, заменив колонию на штраф в 150 тысяч рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.