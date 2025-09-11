Суд в Башкирии продлил арест Гульнаре Юриной, обвиняемой в мошенничестве

Верховный суд Башкирии оставил за решёткой бизнесвумен Гульнару Юрину до 6 ноября. Её подозревают в махинациях на 33 миллиона рублей на культурных мероприятиях.

Гульнара Юрина, известная как «королева госзаказов» от башкирского Минкульта, проведёт в СИЗО ещё как минимум два месяца. Апелляцию её защиты отклонили, оставив в силе предыдущее решение. Так постановил Верховный суд РБ, о чём сообщает объединённая пресс-служба судов.

По версии следствия, Юрина создала рабочую схему с директором ГКЗ «Башкортостан» Вильданом Яруллиным. Вместе они заключили контракт на 33 миллиона рублей на организацию конкурса патриотической песни «Время героев» без всяких торгов.

Юрина готовила сметы с сильно завышенными ценами на услуги, а Яруллин, по данным силовиков, без проблем их одобрял и подписывал. Похищенные деньги сообщники тратили по своему усмотрению.

Карточный домик её культурной империи начал сыпаться после задержания 15 августа. Даму обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. Все сотрудники её «Дирекции культурных программ РБ» уже допрошены в качестве свидетелей.

Любопытный поворот: её предполагаемый сообщник, Вильдан Яруллин, недавно был переведён из СИЗО под домашний арест. По сообщениям СМИ, он мог пойти на сделку со следствием, что и смягчило его участь.

К слову, это не первый случай, когда к деятельности Юриной возникают вопросы. Ранее Федеральная антимонопольная служба уже выявляла признаки нарушения конкуренции в её контрактах. Речь шла об организации книжной ярмарки «Китап-байрам» и чемпионата WorldSkills.

Расследование продолжается. В рамках дела следователи провели 17 обысков в домах и офисах лиц, связанных с Юриной. Изучаются все возможные эпизоды и ищутся другие участники схемы.