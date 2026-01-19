0
Суд в Башкирии арестовал 13 квартир экс-замглавы Мелеузовского района

Прокуратура выявила несоответствие расходов и доходов у Альберта Таймасова. Под обеспечительные меры попали недвижимость в Уфе и Мелеузе, а также дорогостоящие иномарки.
Альберт Таймасов
©Администрация Мелеузовского района

Прокуратура Башкирии добилась обеспечительных мер в отношении имущества бывшего заместителя главы Мелеузовского района Альберта Таймасова и его родственников. Суд запретил распоряжаться активами на 44 млн рублей, так как семья не смогла подтвердить законность доходов для таких покупок. Об этом сообщает РБК-Уфа, ссылаясь на информацию республиканской прокуратуры.

Откуда деньги

С 2020 по 2024 год чиновник, его супруга и мать приобрели 13 квартир в Уфе и Мелеузе, а также автомобили Lexus и Kia K3. Проверка показала, что официальный заработок семьи значительно ниже стоимости этого имущества.

автомобиль
©Mash Batach
автомобиль
©Mash Batach

Надзорное ведомство подало иск об обращении объектов в доход государства. Суд удовлетворил требование и наложил арест на недвижимость и транспорт. Теперь владельцы не могут продать или подарить эти активы до окончания разбирательства.

Уголовное преследование

Альберт Таймасов находится в СИЗО с октября 2025 года. Следственный комитет обвиняет его в посредничестве во взяточничестве. Вместе с ним по делу проходит бывший мэр Мелеуза Олег Воробьев, которого отправили под домашний арест.

По версии следствия, чиновники предложили главе района взятку в 200 тысяч рублей. За эти деньги они просили согласовать аренду земли под торговый киоск для знакомой предпринимательницы. Глава района отказался и сообщил о предложении силовикам.

Справка

Случай в Мелеузе продолжает серию коррупционных скандалов в республике. В октябре 2025 года суд уже постановил конфисковать имущество на 25 млн рублей у экс-главы этого же района Рустэма Шамсутдинова. Также Генпрокуратура требовала изъять 13 объектов недвижимости у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.

Всего за 2025 год прокуратура республики выявила 3500 нарушений коррупционной направленности. Возбуждено более тысячи уголовных дел, из них 600 касаются взяточничества. Общая стоимость арестованного имущества коррупционеров превысила 500 млн рублей.

