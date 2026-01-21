Суд Уфы арестовал подозреваемого в подготовке теракта в отделе МВД

Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте гражданина одной из стран Центральной Азии. Его обвиняют в подготовке вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения для подозреваемого в подготовке террористического акта. По решению судьи, гражданин одной из республик Центральной Азии будет находиться в следственном изоляторе до 18 марта 2026 года. Мужчина является фигурантом уголовного дела о покушении на террористический акт и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает РБК-Уфа.

©УФСБ по Башкирии

Согласно материалам следствия, двое иностранных граждан планировали совершить нападение на один из отделов полиции в Уфе. Подозреваемые действовали по указанию кураторов международной террористической организации. В их задачи входила разведка местности у здания МВД, приобретение компонентов для самодельного взрывного устройства (СВУ) и подготовка оружия.

Операция по задержанию проводилась сотрудниками ФСБ. В ходе мероприятий один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление силовикам и был нейтрализован ответным огнем. Второго участника группы удалось задержать живым. На месте проживания фигурантов оперативники обнаружили готовое к применению СВУ, огнестрельное оружие и средства связи с перепиской, подтверждающей их намерения.

©объединенная пресс-служба судов Башкирии

В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что вступил в запрещенную организацию и намеревался совершить подрыв в административном здании, а также вооруженное нападение на сотрудников полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.

События в Уфе стали продолжением серии оперативных мероприятий. Ранее, 14 января, сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Уфы, который планировал диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. По данным следствия, молодой человек согласился поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение в размере около 23 тысяч рублей, обещанное неизвестными в мессенджере.

Также в конце 2025 года спецслужбы пресекли деятельность еще одной ячейки. В декабре были задержаны восемь человек, подозреваемых в пособничестве террористам. Группа занималась идеологической обработкой жителей республики и вовлечением их в деятельность радикальных структур, однако их активность была своевременно блокирована правоохранительными органами.