3 часа
Криминал

Суд продлил домашний арест Яруллину и оставил Юрину в СИЗО

Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину вновь продлили домашний арест, а его предполагаемую сообщницу Гульнару Юрину оставили в СИЗО до начала зимы. Их обвиняют в растрате почти 10 млн рублей.
яруллин и юрина
©ГКЗ "Башкортостан", Гульнара Юрина / vk.com

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин останется под домашним арестом до начала зимы. По информации РБК Уфа, Советский районный суд города продлил ему меру пресечения до 6 декабря.

Его предполагаемую подельницу, Гульнару Юрину, ожидает аналогичный срок, но в более строгих условиях. Директор «Дирекции культурных программ РБ» останется в следственном изоляторе Челябинской области до той же даты.

Фигурантов обвиняют в присвоении или растрате. Следствие полагает, что Яруллин, будучи директором ГКЗ «Башкортостан», в обход торгов заключил с Юриной контракт на 33,5 млн рублей. Средства предназначались для подготовки площадки к конкурсу песни «Время героев».

По версии силовиков, предпринимательница подготовила фиктивные документы о выполненных работах по завышенным ценам. Ущерб для бюджета Башкирии оценивается почти в 9,8 миллиона рублей.

Яруллина задержали в конце мая, однако в начале сентября перевели из СИЗО под домашний арест. Юрину арестовали в середине августа, и с тех пор она находится под стражей.

Ранее портал news-bash.ru информировал, что концертный зал «Башкортостан» расторг контракт с компанией Гульнары Юриной. Это случилось в сентябре, вскоре после смягчения меры пресечения для Яруллина.

Кроме того, защита Юриной несколько раз безуспешно пыталась обжаловать её содержание под стражей. В сентябре Верховный суд Башкирии оставил бизнесвумен в СИЗО, отклонив апелляцию.

Похожие записи
0
01.11.2025
Криминал

Девять лет за три «однушки»: в Башкирии осудили экс-главу Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. За незаконное содействие застройщику он потребовал три квартиры, а в итоге лишился свободы и накоплений на ₽25 миллионов.
1
01.11.2025
Новости

Судебные будни с перчинкой: в Уфе дама попыталась пронести на суд по разводу секс-игрушку

дверь с табличкой судья
37-летняя жительница Уфы пыталась пройти на заседание по расторжению брака с вибратором в виде трезубца. Гаджет заметили на досмотре и временно изъяли.
1
30.10.2025
Криминал

В Уфе осудили заслуженного строителя Башкирии за обман дольщиков на 74 млн рублей

осужденные в зале суда
Два уфимских застройщика, включая заслуженного строителя РБ, получили 9 и 7 лет колонии. Они украли более 74 млн рублей у 35 дольщиков, продав их квартиры дважды.
0
28.10.2025
Криминал

Два года колонии за «выполненный план»: в Башкирии осудили главврача наркодиспансера

руки в наручниках
Суд в Уфе отправил главврача наркодиспансера Арсланова на два года в колонию-поселение за фиктивные медкарты.
0
28.10.2025
Криминал

Проносил всё — от еды до SIM-карт: суд в Башкирии вынес приговор инспектору колонии

взяточник в зале суда
Экс-инспектор колонии №7 в Мелеузе получил 11,5 лет строгача, миллион штрафа и конфискацию за взятки, превышение и попытку сбыта наркотиков.
0
22.10.2025
Криминал

«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

игорь миронов
Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.
