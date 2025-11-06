Суд продлил домашний арест Яруллину и оставил Юрину в СИЗО

Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину вновь продлили домашний арест, а его предполагаемую сообщницу Гульнару Юрину оставили в СИЗО до начала зимы. Их обвиняют в растрате почти 10 млн рублей.

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин останется под домашним арестом до начала зимы. По информации РБК Уфа, Советский районный суд города продлил ему меру пресечения до 6 декабря.

Его предполагаемую подельницу, Гульнару Юрину, ожидает аналогичный срок, но в более строгих условиях. Директор «Дирекции культурных программ РБ» останется в следственном изоляторе Челябинской области до той же даты.

Фигурантов обвиняют в присвоении или растрате. Следствие полагает, что Яруллин, будучи директором ГКЗ «Башкортостан», в обход торгов заключил с Юриной контракт на 33,5 млн рублей. Средства предназначались для подготовки площадки к конкурсу песни «Время героев».

По версии силовиков, предпринимательница подготовила фиктивные документы о выполненных работах по завышенным ценам. Ущерб для бюджета Башкирии оценивается почти в 9,8 миллиона рублей.

Яруллина задержали в конце мая, однако в начале сентября перевели из СИЗО под домашний арест. Юрину арестовали в середине августа, и с тех пор она находится под стражей.

Ранее портал news-bash.ru информировал, что концертный зал «Башкортостан» расторг контракт с компанией Гульнары Юриной. Это случилось в сентябре, вскоре после смягчения меры пресечения для Яруллина.

Кроме того, защита Юриной несколько раз безуспешно пыталась обжаловать её содержание под стражей. В сентябре Верховный суд Башкирии оставил бизнесвумен в СИЗО, отклонив апелляцию.