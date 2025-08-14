Суд продлил арест экс-замглавы Ространснадзора по ПФО Тимуру Мухаметьянову

Бывшему замглавы Ространснадзора Тимуру Мухаметьянову задержится в СИЗО. Суд оставил его под стражей до октября. Чиновника обвиняют во взятках за проезд фур.

Бывшему замглавы Ространснадзора по ПФО Тимуру Мухаметьянову продлили пребывание в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда Уфы, 40-летнему управленцу продлили меру пресечения до 17 октября.

По версии следствия, чиновник вместе с двумя доверенными лицами организовал простую схему. Они якобы требовали у фирмы «Техстрой» деньги за то, чтобы закрывать глаза на перегруз их большегрузов.

Схема работала недолго. В апреле-мае этого года посредникам передали 450 тысяч рублей двумя частями. Прямо во время получения денег всю компанию и взяли с поличным сотрудники ФСБ.

Карьера Мухаметьянова, до этого похожая на идеально ровное шоссе, дала резкую трещину. А ведь послужной список у него был внушительный: в 2017 году он возглавлял нынешний Минтранс республики, а в 2020-м стал советником главы Башкирии.

После этого он успел поработать в Минтрансе РФ и Российском университете транспорта. На должность в Ространснадзоре его назначили осенью 2023 года, но уже в июне 2025-го он спешно покинул пост, прямо перед задержанием.

Против сообщников Мухаметьянова также возбудили дело, но уже за посредничество во взяточничестве. Сам он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Задержание стало очередным звеном в цепи громких антикоррупционных дел в Башкирии. Как писали местные СМИ в 2025 году, ранее силовики вскрыли схему взяточничества в Госжилнадзоре республики, где одним из фигурантов стал экс-глава ведомства Артур Давлетшин.

Кроме того, весной того же года был задержан начальник ФСИН по Башкирии Владислав Дзюба. Его заподозрили в превышении полномочий при распределении премий подчинённых на сумму более 3 миллионов рублей.