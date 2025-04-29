Суд приговорил жителя Башкирии к 12 годам колонии за убийство и кражу

Мужчину поймали спящим в угнанной машине

В селе Балтика Иглинского района Республики Башкортостан завершилось рассмотрение уголовного дела, о котором сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в октябре прошлого года — тогда мужчина пришёл в гости к знакомому. После совместного употребления алкоголя между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость нанёс хозяину дома удары по голове и лицу. От полученных повреждений — закрытой черепно-мозговой травмы — пострадавший скончался на месте происшествия.

Не остановившись на этом, нападавший забрал из дома, погибшего телевизор, вытяжку и цифровую приставку. Сумма ущерба превысила 31 тысячу рублей. Затем злоумышленник покинул дом на автомобиле, принадлежавшем хозяину жилища. Правоохранители задержали мужчину вскоре после случившегося — его обнаружили спящим в салоне похищенного авто.

Суд признал жителя Башкирии виновным сразу по нескольким статьям. Он получил 12 лет колонии строгого режима и штраф 40 тысяч рублей.

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