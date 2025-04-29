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Суд приговорил жителя Башкирии к 12 годам колонии за убийство и кражу

Мужчину поймали спящим в угнанной машине
ФССП по Башкирии
©rutube

В селе Балтика Иглинского района Республики Башкортостан завершилось рассмотрение уголовного дела, о котором сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в октябре прошлого года — тогда мужчина пришёл в гости к знакомому. После совместного употребления алкоголя между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость нанёс хозяину дома удары по голове и лицу. От полученных повреждений — закрытой черепно-мозговой травмы — пострадавший скончался на месте происшествия.

Не остановившись на этом, нападавший забрал из дома, погибшего телевизор, вытяжку и цифровую приставку. Сумма ущерба превысила 31 тысячу рублей. Затем злоумышленник покинул дом на автомобиле, принадлежавшем хозяину жилища. Правоохранители задержали мужчину вскоре после случившегося — его обнаружили спящим в салоне похищенного авто.

Суд признал жителя Башкирии виновным сразу по нескольким статьям. Он получил 12 лет колонии строгого режима и штраф 40 тысяч рублей.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Уфе вынесли новый приговор экс-главам «Башкоммунприбора» и «Теплоучетсервиса». Их признали виновными в растрате ₽10,4 млн и отмывании денег. Сроки заключения увеличены до 9 и 7 лет

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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