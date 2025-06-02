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Суд отменил сделку по продаже коммунальной компании в Башкирии

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В Уфимском районе Башкирии арбитражный суд отменил спорную сделку по отчуждению контрольного пакета акций стратегической коммунальной компании. Об этом сегодня, 2 июня, проинформировала пресс-служба надзорного ведомства.

Апелляционная коллегия Арбитражного суда поддержала позицию прокуратуры о незаконности операций по передаче доли в уставном фонде ООО ЖКХ «Шемяк». Данная ресурсоснабжающая компания обеспечивает водоснабжение и теплоснабжение населенных пунктов района.

Нарушения обнаружились при анализе договора, подписанного в апреле 2018 года между МУП «Управление по благоустройству Уфимского района РБ» и частным покупателем. По этому соглашению свыше 66% уставного капитала коммунального предприятия перешли в частные руки без оценки активов и согласования с муниципалитетом.

Расследование установило: приобретатель имел связи с руководством муниципального учреждения, что делает операцию подозрительной. Потеря административного контроля над ресурсоснабжающей структурой создавала угрозы стабильному обеспечению жителей водой и теплом.

Суд принял решение аннулировать сделки и вернуть долю под контроль местной власти. По материалам дела возбуждено уголовное производство по факту превышения служебных полномочий.

Уфимский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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