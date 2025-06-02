Суд отменил сделку по продаже коммунальной компании в Башкирии

В Уфимском районе Башкирии арбитражный суд отменил спорную сделку по отчуждению контрольного пакета акций стратегической коммунальной компании. Об этом сегодня, 2 июня, проинформировала пресс-служба надзорного ведомства.

Апелляционная коллегия Арбитражного суда поддержала позицию прокуратуры о незаконности операций по передаче доли в уставном фонде ООО ЖКХ «Шемяк». Данная ресурсоснабжающая компания обеспечивает водоснабжение и теплоснабжение населенных пунктов района.

Нарушения обнаружились при анализе договора, подписанного в апреле 2018 года между МУП «Управление по благоустройству Уфимского района РБ» и частным покупателем. По этому соглашению свыше 66% уставного капитала коммунального предприятия перешли в частные руки без оценки активов и согласования с муниципалитетом.

Расследование установило: приобретатель имел связи с руководством муниципального учреждения, что делает операцию подозрительной. Потеря административного контроля над ресурсоснабжающей структурой создавала угрозы стабильному обеспечению жителей водой и теплом.

Суд принял решение аннулировать сделки и вернуть долю под контроль местной власти. По материалам дела возбуждено уголовное производство по факту превышения служебных полномочий.