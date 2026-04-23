0
53 минуты
Криминал

Суд отклонил апелляцию прокурора по делу главы «Башспирта»

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора, настаивавшего на ужесточении меры пресечения для гендиректора «Башспирта» Раифа Абдрахимова, и оставил её без изменений.
Раиф Абдрахимов
©bashspirt.ru

Верховный суд Республики Башкортостан сохранил меру пресечения генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову. Речь идёт о запрете пользоваться интернетом, сотовой связью и контактировать с участниками дела. Эту меру суд назначил в апреле вместо содержания в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Прокурор обжаловал решение, настаивая на переквалификации предъявленных обвинений как особо тяжкого преступления. Верховный суд отклонил эти доводы: по мнению судей, они фактически предрешали решение нижестоящей инстанции.

«Иных доводов, не получивших оценку суда первой инстанции, в том числе об изменении решения суда и о возложении дополнительных запретов, апелляционное представление не содержало», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело в отношении Абдрахимова ведётся по двум статьям — «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Главу «Башспирта» задержали 28 августа 2025 года. 29 августа Советский районный суд Уфы вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с августа 2022 года он не расторг экономически невыгодные для предприятия договоры аренды нежилых помещений. По данным СКР, это повлекло убытки на сумму свыше 103 млн рублей.

Следователь при подаче ходатайства об изменении меры пресечения указал: обвиняемый полностью признал вину и активно содействует следствию. Основные следственные действия к тому моменту уже завершились — прошли допросы свидетелей и других обвиняемых, очные ставки, следователи собрали вещественные доказательства.

По данным «Коммерсанта», в апреле 2026 года по тому же делу появился пятый фигурант. Под стражу до 20 мая взяли директора и владельца ООО «Образовательный центр «Пушкин»», депутата горсовета Уфы Александра Дегтева. СКР оценивает суммарный ущерб «Башспирту» по всему делу в более 257 млн рублей.

По информации «АиФ Уфа», на должность гендиректора «Башспирта» Абдрахимова лично рекомендовал глава Башкирии Радий Хабиров. После ареста Хабиров заявил о готовности лично ходатайствовать в защиту обвиняемого и подчеркнул, что именно при Абдрахимове компания значительно улучшила финансовые показатели.

Похожие записи
0
16.04.2026
Криминал

Депутат горсовета Уфы Александр Дегтев арестован по делу о хищении 257 млн у «Башспирта»

депутат Горсовета Уфы Александр Дегтев в зале суда
Депутат Горсовета Уфы Александр Дегтев помещён под стражу по подозрению в организации схемы хищения у «Башспирта». По версии следствия, с 2020 по 2025 год через договоры аренды на невыгодных условиях из
0
15.04.2026
Новости

В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

ФССП по Башкирии
В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п.
0
13.04.2026
Культура

В Уфе подали иск против ансамбля Гаскарова и Росконцерта

дверь с табличкой судья
Правообладатель музыкальной композиции «Коралай» обратился в суд с требованием взыскать с уфимского ансамбля и Росконцерта 3,2 млн рублей за нарушение авторских прав при выступлении в Йошкар-Оле.
0
08.04.2026
Криминал

Вступилась — и убила: жительницу Башкирии осудили на 7 лет за убийство двоюродного брата

нож в крови
Баймакский районный суд вынес приговор 35-летней женщине, заступившейся за знакомого во время застолья. Кухонный нож стал орудием убийства.
0
07.04.2026
Криминал

Прокуратура Башкирии через суд признала брак погибшего участника СВО недействительным

судейский молоток в руках судьи
Прокуратура добилась аннулирования записи о регистрации: супруги не вели совместного хозяйства и не строили планов на будущее. Параллельно расследуется уголовное дело о незаконном получении государственных выплат.
0
07.04.2026
Криминал

Подъехали к колледжу на «Приоре» и посадили в машину первого встречного: дело уфимских похитителей передано в суд

похищение студента
Злоумышленники з спланировали преступление: выследили случайного учащегося, силой усадили его в машину и под угрозой ножа опустошили его банковский счёт.
0
03.04.2026
Криминал

В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

судейский молоток в руках судьи
Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.