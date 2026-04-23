Суд отклонил апелляцию прокурора по делу главы «Башспирта»

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора, настаивавшего на ужесточении меры пресечения для гендиректора «Башспирта» Раифа Абдрахимова, и оставил её без изменений.

Верховный суд Республики Башкортостан сохранил меру пресечения генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову. Речь идёт о запрете пользоваться интернетом, сотовой связью и контактировать с участниками дела. Эту меру суд назначил в апреле вместо содержания в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Прокурор обжаловал решение, настаивая на переквалификации предъявленных обвинений как особо тяжкого преступления. Верховный суд отклонил эти доводы: по мнению судей, они фактически предрешали решение нижестоящей инстанции.

«Иных доводов, не получивших оценку суда первой инстанции, в том числе об изменении решения суда и о возложении дополнительных запретов, апелляционное представление не содержало», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело в отношении Абдрахимова ведётся по двум статьям — «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Главу «Башспирта» задержали 28 августа 2025 года. 29 августа Советский районный суд Уфы вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с августа 2022 года он не расторг экономически невыгодные для предприятия договоры аренды нежилых помещений. По данным СКР, это повлекло убытки на сумму свыше 103 млн рублей.

Следователь при подаче ходатайства об изменении меры пресечения указал: обвиняемый полностью признал вину и активно содействует следствию. Основные следственные действия к тому моменту уже завершились — прошли допросы свидетелей и других обвиняемых, очные ставки, следователи собрали вещественные доказательства.

По данным «Коммерсанта», в апреле 2026 года по тому же делу появился пятый фигурант. Под стражу до 20 мая взяли директора и владельца ООО «Образовательный центр «Пушкин»», депутата горсовета Уфы Александра Дегтева. СКР оценивает суммарный ущерб «Башспирту» по всему делу в более 257 млн рублей.

По информации «АиФ Уфа», на должность гендиректора «Башспирта» Абдрахимова лично рекомендовал глава Башкирии Радий Хабиров. После ареста Хабиров заявил о готовности лично ходатайствовать в защиту обвиняемого и подчеркнул, что именно при Абдрахимове компания значительно улучшила финансовые показатели.