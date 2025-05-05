Суд оставил в силе штраф главе УКС Башкирии за нарушение при строительстве поликлиники

Антимонопольщики разоблачили махинации с бюджетными миллионами в Башкирии. Начальница Управления капитального строительства республики Инна Иксанова пыталась оспорить штраф за махинации с госконтрактом, но Кировский райсуд Уфы оставил наказание в силе.

В июле 2021 года Иксанова заключила контракт с компанией «Геострой» на строительство детской поликлиники за 249,6 млн рублей. Строители обещали всё сделать за 4 месяца, но — сюрприз-сюрприз — не справились и к ноябрю 2022-го.

Но вместо расторжения контракта или штрафных санкций чиновница подписала допсоглашение: компания получила аванс в 50% от суммы. В итоге «Геострой» отхватил 153,5 миллиона, а цена контракта вообще выросла.

УФАС раскусило схему: такие «золотые» условия должны были предлагаться всем участникам конкурса изначально. Но нет — преференции получил только «избранный» подрядчик.

Суд полностью согласился с антимонопольщиками и оставил штраф в 20 тысяч рублей в силе.

Смешно, конечно: наварились на миллионы, а штраф — как за неправильную парковку. Видимо, в строительстве детских поликлиник главное не лечение детей, а правильные «допсоглашения».