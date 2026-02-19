0
3 часа
Криминал

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву

Апелляционная инстанция оставила в силе решение районного суда по делу о коррупции. Бывший вице-премьер правительства Башкирии приговорен к 13 годам лишения свободы и крупному штрафу.
Алан Марзаев
©пресс-служба судов Башкирии

Верховный суд Башкортостана 19 февраля рассмотрел апелляцию и оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру правительства республики Алану Марзаеву. Решение суда первой инстанции признано законным, осужденный отправится в колонию строгого режима за получение взяток, связанных с дорожным строительством. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Штраф в полмиллиарда и конфискация 37 миллионов рублей

Коллегия судей подтвердила приговор Ленинского районного суда Уфы, вынесенный в ноябре прошлого года. Марзаев проведет в заключении 13 лет. Дополнительно осужденный обязан выплатить штраф в десятикратном размере взятки — 556,1 млн рублей. Также суд постановил конфисковать 37 млн рублей, квалифицированных как полученные преступным путем, и запретил занимать государственные должности в течение 12 лет после освобождения.

Схема откатов с «Дортрансстроем» на 56 миллионов

Суд установил, что в 2023–2024 годах Марзаев курировал дорожную отрасль региона. По версии обвинения, он договорился с руководителями компании «Дортрансстрой» о покровительстве. В обмен на содействие в получении госконтрактов чиновник потребовал 56,1 млн рублей. Из этой суммы он получил 37 млн рублей, после чего его деятельность стала предметом расследования.

Роль покойного министра Клебанова в передаче денег

Деньги от представителей дорожной компании вице-премьеру передавал бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Его задержали в мае 2024 года. Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Марзаева, но скончался в марте 2025 года, в связи с чем его уголовное преследование прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Новые иски Генпрокуратуры к семье Марзаева

Приговор вступил в законную силу, Марзаева этапируют в колонию. При этом юридические разбирательства в отношении семьи экс-чиновника на этом не заканчиваются. В Мещанском суде Москвы продолжается гражданский процесс по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует изъять у Марзаева и его родственников имущество, приобретение которого, по мнению надзорного органа, не подтверждено законными доходами.

Как дело Марзаева вернули из Москвы в Уфу

Алана Марзаева задержали в сентябре 2024 года. Изначально расследование вели в Москве, а меру пресечения избирал Басманный суд. Защита в апелляции настаивала на невиновности, указывала на процессуальные нарушения и заявляла о фальсификации доказательств, но суд эти доводы отклонил.

Летом 2025 года дело передали в Уфу, несмотря на возражения прокуратуры, которая ссылалась на возможные связи обвиняемого в регионе. В итоге суд в Башкирии вынес обвинительный приговор с назначением максимально строгого наказания, который был оставлен без изменения в апелляции.

