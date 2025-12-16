Суд в Уфе обязал магазин Premium Store выплатить обманутым покупателям 8,2 млн рублей

Суд обязал владелицу Premium Store выплатить 8,2 млн рублей 27 клиентам. Покупатели оплатили смартфоны, но так и не увидели ни гаджетов, ни денег.

Уфимский районный суд удовлетворил коллективный иск Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю Эльвине Ситниковой, владелице интернет-магазина Premium Store. Она обязана компенсировать ущерб 27 клиентам, которые оплатили, но не получили технику.

Суть спора

Покупатели оформляли заказы на смартфоны через интернет-магазин. Условие — полная предоплата. Магазин обещал доставить товар в течение 45 дней, но сроки были нарушены. На претензии о возврате средств продавец не ответил.

Почему сумма выросла в три раза

Фактическая задолженность магазина перед клиентами составляла 2,7 млн рублей (стоимость техники). Суд постановил взыскать 8,2 млн рублей.

Сумма увеличилась за счет закона «О защите прав потребителей»:

Неустойка . За каждый день просрочки начисляется пени.

. За каждый день просрочки начисляется пени. Штраф . Если продавец не возвращает деньги добровольно, суд добавляет 50% от присужденной суммы.

. Если продавец не возвращает деньги добровольно, суд добавляет 50% от присужденной суммы. Моральный вред. Компенсация за нарушение прав покупателя.

Проблемы с доставкой у Premium Store носят системный характер. Ранее суд уже обязал предпринимательницу выплатить 6,4 млн рублей другой группе из 27 покупателей по аналогичным искам.

Сейчас в отношении руководства магазина возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция принимает заявления от других пострадавших, так как география заказов выходит за пределы Уфы.