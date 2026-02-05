Суд избрал меру пресечения для уфимского школьника, напавшего на гимназию

Суд в Уфе решил не отправлять подростка, устроившего ЧП в школе 3 февраля, в СИЗО. На время следствия он будет под домашним арестом. История громкая, но, как выяснилось, «оружие» оказалось игрушечным, а пострадавших официально нет.

В Уфе продолжают разбираться в школьной истории со «стрельбой», которая наделала шума в начале недели. Девятикласснику, который два дня назад пришёл в школу с пластиковым автоматом и устроил переполох, суд избрал меру пресечения — домашний арест, а не СИЗО.

По данным следствия, 3 февраля подросток взял «автомат» у брата и принёс его в школу: сначала думали, что это «пневматика» или «страйкбол», но позже выяснилось — игрушка. Зайдя в кабинет, где шёл урок у классного руководителя, он выстрелил в учителя: «пуля» попала в лицо, но вреда не причинила. Дополнительно школьник взрывал петарды — и многие ребята приняли хлопки за настоящую стрельбу.

Интересно, что именно в этот день в школе должны были пройти антитеррористические учения. Поэтому, услышав тревогу, дети быстро забаррикадировались в кабинетах и успели написать родителям, что с ними всё в порядке; власти позже сообщили, что никто не пострадал.

Сам подросток говорил, что готовился несколько недель и хотел «припугнуть» из‑за конфликта с учителем и другими учениками, а педагог после случившегося признался, что ему парня жаль. При этом дело для школьника остаётся тяжёлым: его расследуют как покушение на убийство, а ближайшие два месяца он проведёт дома — во время домашнего ареста нельзя выходить из жилья и пользоваться интернетом и связью.