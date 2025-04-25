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Суд Башкирии ужесточил приговор бухгалтерам, похитившим 30 млн из больницы

Условные сроки заменены на реальное лишение свободы в колонии общего режима
купюры номиналом 5000 рублей
©News-bash

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание двум бывшим сотрудницам бухгалтерии Бурзянской ЦРБ, которые обогатились на 30 млн рублей за счет медучреждения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Экс-главбух и её коллега, ранее получившие условные сроки, теперь отправятся в колонию общего режима. Верховный суд согласился с представлением прокуратуры Бурзянского района, что наказание оказалось чересчур мягким для схемы с многомиллионными хищениями.

Как установило следствие, дамы несколько лет подделывали финансовые документы и планомерно выводили деньги из бюджета больницы. Белорецкий межрайонный суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначив условные сроки от четырех до четырех с половиной лет.

Впрочем, одной из осужденных удалось получить отсрочку исполнения приговора — она сможет оставаться на свободе, пока её ребенку не исполнится 14 лет.

Ранее житель Нефтекамска перевел мошенникам более 21 тысячи рублей, пытаясь воспользоваться интимными услугами.

Бурзянский район мошенничество в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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