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Суд арестовал миллиардные активы «Регионального фонда» в Башкирии

Арест наложен на акции, ценные бумаги и доли в уставных капиталах компаний
статуя фемиды
©Imagen

В понедельник, 14 апреля, Арбитражный суд Башкортостана принял решение наложить арест на имущество АО «Региональный фонд» на сумму 2,18 миллиарда рублей.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве «Башкиравтодора», находящегося в процедуре несостоятельности с весны 2024 года. Почти треть акций банкрота принадлежит именно «Регфонду», который контролируется Министерством земельных и имущественных отношений республики.

Под арестом оказались акции, ценные бумаги и доли компании в уставных капиталах различных организаций. Общая стоимость арестованного имущества составила 2,18 миллиарда рублей.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что после смерти экс-главы Минтранса Башкирии Александра Клебанова Ленинский районный суд Уфы закрыл возбужденное против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном портале судебного органа. Изъятые у бывшего чиновника в ходе следственных мероприятий 250 тысяч рублей будут обращены в доход государства после вступления постановления в силу.

суд в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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