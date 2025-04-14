Суд арестовал миллиардные активы «Регионального фонда» в Башкирии

Арест наложен на акции, ценные бумаги и доли в уставных капиталах компаний

В понедельник, 14 апреля, Арбитражный суд Башкортостана принял решение наложить арест на имущество АО «Региональный фонд» на сумму 2,18 миллиарда рублей.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве «Башкиравтодора», находящегося в процедуре несостоятельности с весны 2024 года. Почти треть акций банкрота принадлежит именно «Регфонду», который контролируется Министерством земельных и имущественных отношений республики.

Под арестом оказались акции, ценные бумаги и доли компании в уставных капиталах различных организаций. Общая стоимость арестованного имущества составила 2,18 миллиарда рублей.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что после смерти экс-главы Минтранса Башкирии Александра Клебанова Ленинский районный суд Уфы закрыл возбужденное против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном портале судебного органа. Изъятые у бывшего чиновника в ходе следственных мероприятий 250 тысяч рублей будут обращены в доход государства после вступления постановления в силу.