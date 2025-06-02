Студентка из Уфы отдала мошенникам все семейные сбережения

Жительница Уфы перевела аферистам 3 миллиона рублей, поверив в угрозы о возбуждении против нее уголовного дела. О случившемся 2 июня сообщило МВД по Республике Башкортостан.

Учащаяся вуза стала жертвой телефонных аферистов, которые выдавали себя за представителей образовательного учреждения, Росфинмониторинга и спецслужб. Преступники начали атаку 25 мая, звоня через мессенджеры и запугивая девушку якобы грозящим ей уголовным преследованием.

Злоумышленники убедили студентку принять участие в некоем «тестировании» и под психологическим прессингом заставили снять накопления семьи. Поддавшись панике, девушка получила доступ к онлайн-сейфу родителей и через банкоматы перевела деньги на указанные счета.

Семейные накопления, которые собирались годами, исчезли за считанные часы. Когда родственники обнаружили пропажу средств, потрясенная студентка рассказала о произошедшем. Семья написала заявление в правоохранительные органы.