Стало известно, в чем подозревают задержанного в Уфе генерального директора «Башспирта»

Генерального директора «Башспирта» Раифа Абдрахимова официально подозревают в превышении должностных полномочий.

29 августа в Уфе задержали генерального директора государственной компании «Башспирт» Раифа Абдрахимова. Его подозревают в превышении должностных полномочий — уголовное дело уже поступило в Советский районный суд города.

Абдрахимову предъявлено обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, он превысил свои полномочия на посту руководителя. Ранее источники связывали возможные претензии к топ-менеджеру с халатностью и незаконными операциями по аренде недвижимости.

Раиф Абдрахимов — не первый руководитель «Башспирта», у которого возникли проблемы с законом. Его предшественник, Рауф Нугуманов, в 2024 году также стал фигурантом уголовного дела.

Следствие считает, что с 2019 по 2022 год Нугуманов заключал долгосрочные договоры аренды складов и жилья на заведомо невыгодных для госкомпании условиях. Вместе с ним по этому делу проходит депутат уфимского горсовета Артур Хазигалеев.

Абдрахимов возглавил «Башспирт» в 2022 году. Он считается человеком из команды главы Башкирии Радия Хабирова: в 2017–2018 годах работал его заместителем в подмосковном Красногорске, а затем вернулся в республику вместе с ним. До этого Абдрахимов занимал различные посты в уфимской администрации и руководил муниципальным застройщиком.