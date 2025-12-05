Спецназ накрыл террористическую ячейку в Башкирии

Сотрудники ФСБ провели в Башкирии операцию по задержанию восьми граждан РФ. Их подозревают в создании ячейки международной террористической организации, вербовке сторонников и пропаганде идей всемирного халифата.

В Башкортостане пресечена деятельность законспирированной ячейки террористов. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в результате операции были задержаны восемь российских граждан.

По данным ведомства, задержанные входили в структуру международной террористической организации, запрещённой на территории РФ. Установлено, что они распространяли среди мусульманского населения региона радикальную идеологию, основанную на доктрине построения «всемирного халифата».

©РИА Новости

Оперативники выяснили, что участники группы организовывали подпольные собрания. На этих встречах они занимались вербовкой новых последователей в свои ряды.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещённую литературу и другие пропагандистские материалы. Также были изъяты средства связи и электронные носители информации, которые, предположительно, использовались для координации противоправной деятельности.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2025 года в Башкирии также была задержана группа из восьми человек. Тогда жителей Салавата и Ишимбайского района заподозрили в подготовке диверсии. Задержанные планировали вывести из строя объект сотовой связи. Их целью было повреждение оптоволоконного кабеля и поджог вышки, что привело бы к нарушению работы коммуникаций.