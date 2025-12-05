Спецназ накрыл террористическую ячейку в Башкирии

В Башкортостане пресечена деятельность законспирированной ячейки террористов. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в результате операции были задержаны восемь российских граждан.
По данным ведомства, задержанные входили в структуру международной террористической организации, запрещённой на территории РФ. Установлено, что они распространяли среди мусульманского населения региона радикальную идеологию, основанную на доктрине построения «всемирного халифата».
Оперативники выяснили, что участники группы организовывали подпольные собрания. На этих встречах они занимались вербовкой новых последователей в свои ряды.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещённую литературу и другие пропагандистские материалы. Также были изъяты средства связи и электронные носители информации, которые, предположительно, использовались для координации противоправной деятельности.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2025 года в Башкирии также была задержана группа из восьми человек. Тогда жителей Салавата и Ишимбайского района заподозрили в подготовке диверсии. Задержанные планировали вывести из строя объект сотовой связи. Их целью было повреждение оптоволоконного кабеля и поджог вышки, что привело бы к нарушению работы коммуникаций.