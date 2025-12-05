0
1 час
Криминал

Спецназ накрыл террористическую ячейку в Башкирии

Сотрудники ФСБ провели в Башкирии операцию по задержанию восьми граждан РФ. Их подозревают в создании ячейки международной террористической организации, вербовке сторонников и пропаганде идей всемирного халифата.
задержание преступника
©РИА Новости

В Башкортостане пресечена деятельность законспирированной ячейки террористов. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в результате операции были задержаны восемь российских граждан.

По данным ведомства, задержанные входили в структуру международной террористической организации, запрещённой на территории РФ. Установлено, что они распространяли среди мусульманского населения региона радикальную идеологию, основанную на доктрине построения «всемирного халифата».

RuTube
©РИА Новости

Оперативники выяснили, что участники группы организовывали подпольные собрания. На этих встречах они занимались вербовкой новых последователей в свои ряды.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещённую литературу и другие пропагандистские материалы. Также были изъяты средства связи и электронные носители информации, которые, предположительно, использовались для координации противоправной деятельности.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2025 года в Башкирии также была задержана группа из восьми человек. Тогда жителей Салавата и Ишимбайского района заподозрили в подготовке диверсии. Задержанные планировали вывести из строя объект сотовой связи. Их целью было повреждение оптоволоконного кабеля и поджог вышки, что привело бы к нарушению работы коммуникаций.

Похожие записи
0
05.12.2025
Экономика

Банки усилили контроль за выдачей наличных через банкоматы. Сколько теперь можно снять

пользователь за ноутбуком с банковской картой
С начала осени банки обязаны анализировать все попытки снятия наличных. При выявлении признаков мошенничества вводится временное ограничение на выдачу средств.
1
29.11.2025
Новости

В Башкирии направят 30 млн рублей на охрану правительственных зданий

охранник
Хозяйственное управление Башкирии объявило тендер на охрану правительственных зданий. Контракт на 30 млн рублей охватывает период с января по апрель 2026 года.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
0
27.11.2025
Криминал

В башкирском Ишимбае задержан директор «Межрайкоммунводоканала» по делу о хищении 3,5 млн

задержание подозреваемого
Руководителя муниципального предприятия «Межрайкоммунводоканал» задержали по подозрению в хищении 3,5 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику за работы, которые выполнили работники самого водоканала.
0
20.11.2025
Происшествия

В Уфе водитель такси сдал афериста прямо в руки силовиков

автомобиль такси
В Уфе водитель такси, который раньше служил в МВД, заподозрил в своём пассажире курьера мошенников. Мужчина не стал завершать заказ и доставил 27-летнего молодого человека прямо в ближайший отдел полиции для разбирательства.
0
20.11.2025
Новости

Спецназ Башкирии зачистил военкомат от условных диверсантов

здание военкомата
В Альшеевском районе прошли крупные учения ФСБ. Силовики отбили атаку на военкомат, освободили заложников и проверили готовность к реальным угрозам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.