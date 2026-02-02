«Спасал фестиваль»: коллектив Госоркестра Башкирии оправдал действия задержанного Артура Назиуллина

Сотрудники Госоркестра РБ заявили, что контракты заключались в спешке из-за позднего финансирования, а не ради хищений.

Коллектив Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) публично поддержал директора Артура Назиуллина, которого суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве. Музыканты утверждают, что спорные контракты заключили без торгов вынужденно — из-за задержки финансирования и риска срыва мероприятия.

Обвинение в хищении 7 млн рублей и домашний арест Назиуллина

Следствие считает, что руководство оркестра похитило бюджетные деньги при организации фестиваля «Романтика осени». По версии правоохранителей, контракты на обслуживание мероприятия заключили с единственным поставщиком по намеренно завышенной цене.

Ущерб бюджету оценили в 7 млн рублей. Советский районный суд Уфы избрал Назиуллину меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 29 марта 2026 года.

«Спасали репутацию региона»: почему оркестр пошел на нарушение процедур

Сотрудники ГАСО опубликовали открытое обращение в соцсетях учреждения. Они объясняют ситуацию бюрократическими проблемами. Распоряжение о выделении денег на фестиваль поступило поздно. Времени на проведение стандартных конкурсных процедур не оставалось.

Перед директором стоял выбор: либо отменить фестиваль и не выполнить госзадание, либо заключить прямые договоры с подрядчиком. Назиуллин выбрал второе, чтобы сохранить репутацию региона. На суде за него лично поручился главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.

Дело Алмаза Саетова и роль Гульнары Юриной в расследовании

Одновременно с Назиуллиным задержали директора Башгосфилармонии Алмаза Саетова. Ему вменяют аналогичное нарушение: заключение договоров с тем же поставщиком по завышенным ценам. Общий ущерб по делам двух учреждений превышает 15 млн рублей. Саетов также находится под домашним арестом.

Ключевой фигурой в расследовании выступает предпринимательница Гульнара Юрина, бывший руководитель АНО «Дирекция культурных программ РБ». Силовики задержали её еще в 2025 году.

Юрина заключила досудебное соглашение со следствием. Вероятно, именно её показания стали основанием для преследования директоров филармонии и оркестра. Ранее под следствие попал еще один топ-менеджер культуры — директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин.