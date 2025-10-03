Сотрудницу авиазавода в башкирском Кумертау будут судить за взятки на 2,7 млн рублей

Специалистка отдела снабжения КумАПП в Кумертау пять лет помогала «своим» фирмам выигрывать тендеры. За это получила почти три миллиона на счета родни.

В Кумертау передали в суд дело бывшей сотрудницы отдела снабжения местного авиационного завода. По версии следствия, с 2019 по 2024 год она получила от поставщиков взяток на общую сумму более 2,7 миллиона рублей, обеспечивая им победу в тендерах.

Женщина отвечала за закупку комплектующих. Следствие считает, что она помогала «своим» компаниям выигрывать тендеры, составляя условия конкурсов так, чтобы другие поставщики, даже с более выгодными предложениями, не могли в них участвовать. В итоге завод заключал контракты на менее выгодных для себя условиях. Чтобы скрыть преступную схему, деньги за свои услуги она получала на банковские карты родственников.

Схему раскрыли сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД по Башкирии. На допросах обвиняемая полностью признала вину. Восемь руководителей компаний, которые давали взятки, уже осуждены, дела еще двух человек находятся в суде.

Это не первое подобное дело на предприятии. Ранее в этом году осудили другого сотрудника того же отдела Вячеслава Ярцева. За взятки на 4 миллиона рублей он получил два года колонии строгого режима, штраф и запрет на работу в сфере закупок на пять лет.