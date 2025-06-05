Сотрудники «Газпрома» продали данные 4 млн пользователей газа из Башкирии

УФСБ Башкирии накрыла схему торговли персональными данными миллионов потребителей газа. Двое мужчин из разных районов республики попались на продаже баз клиентов газовых компаний.

Первый фигурант работал инженером в структуре «Газпрома» и тайком собирал информацию о потребителях. Сотрудник использовал служебное положение для кражи данных о газовом оборудовании, телефонах и адресах клиентов. После вскрытия махинаций его уволили из компании.

Второй злоумышленник из Уфимского района оказался ещё наглее. При увольнении из газообслуживающей фирмы он скопировал базу на 4 миллиона записей и выставил на продажу в интернете. Чекисты провели оперативный эксперимент и купили часть предлагаемых данных.

Экспертиза подтвердила актуальность похищенной информации. База содержала полные персональные сведения жителей Башкирии, включая адреса и контакты. При обысках у подозреваемых изъяли компьютеры и флешки с украденной информацией.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье о незаконном обороте персональных данных. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас устанавливают всех участников схемы и покупателей баз.