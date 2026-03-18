Снимала порчу 8 месяцев: лжегадалка из Ростовской области выманила у жителя Башкирии 2,8 млн рублей

В Башкирии жительница Ростовской области пойдёт под суд за аферу с «магическими обрядами». 26-летняя девушка познакомилась в интернете с 31-летним мужчиной из Зилаирского района в феврале 2024 года и назвалась гадалкой. На протяжении восьми месяцев она внушала потерпевшему, что проводит ритуалы и снимает порчу. За это время мужчина перечислил ей свыше 2,8 млн рублей. Все полученные средства обвиняемая израсходовала на собственные нужды.

Противоправную деятельность лжегадалки пресекли сотрудники полиции. Материалы уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере направлены в Зилаирский межрайонный суд, сообщила прокуратура республики.

Подобные схемы мошенничества под видом гадания и снятия порчи регулярно фиксируются в Башкирии. В январе 2025 года пенсионерка из Уфы перевела лжегадалкам свыше 1,2 миллиона рублей — аферистки убеждали её, что на неё наведена порча и требуются дорогостоящие ритуалы с «зеркальной гладью» и рунами.

По данным МВД по Республике Башкортостан, в 2024 году жители региона перечислили мошенникам в общей сложности более 4 миллиардов рублей. Преступления с использованием информационных технологий и телефонные мошенничества остаются одной из ключевых проблем для правоохранительных органов республики.

По данным замминистра внутренних дел по РБ Евгения Полтавца, значительную часть потерпевших — около 60 процентов — составляют граждане трудоспособного возраста, а средний ежесуточный ущерб от кибермошенничеств в республике в 2024 году достигал 8 миллионов рублей.