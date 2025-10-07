Смотрящий за городом» задержан в Башкирии: что известно о криминальном авторитете Болдыре из Кумертау

В Кумертау силовики задержали 36-летнего Николая Б. более известного как Болдырь. Его подозревают в занятии высшего положения в криминальной иерархии города.

Новый «смотрящий» за Кумертау продержался на троне недолго — 36-летнего Николая Б., известного как Болдырь, задержали оперативники. По данным МВД Башкирии, теперь ему грозит серьёзный срок за лидерство в местном преступном мире. Мужчина официально взят под стражу.

Болдырь, по информации силовиков, персонаж с богатым прошлым. За его плечами уже были судимости, но он не отошёл от дел, а наоборот — решил прокачать свой статус. Придерживаясь понятий и традиций криминальной среды, он добился признания от другого лидера и получил неформальный титул «смотрящего» за городом с населением около 60 тысяч человек.

Чтобы укрепить авторитет, он не стеснялся в методах. Одним из эпизодов стала разборка со знакомым, в ходе которой Болдырь пустил в ход травматический пистолет. Это добавило в его личное дело ещё одну статью — о хулиганстве.

Занятие высшего положения в преступной иерархии — это не просто красивый титул. С 2017 года в России за такое «достижение» предусмотрена отдельная статья УК. Теперь Николаю грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Источники сообщают, что ранее он уже привлекался за кражи и нанесение побоев.