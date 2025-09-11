0
11 часов
Криминал

СМИ сообщили о смерти криминального авторитета Дамира Уфимского

На 62-м году жизни скончался Дамир Тимургалеев. В 90-е он был королём криминального мира Уфы, но последние годы провёл в бегах из-за нового закона.
Дамир Тимургалеев
Эпоха криминальных королей 90-х в Башкирии окончательно ушла в прошлое. На 62-м году жизни скончался Дамир Тимургалеев, более известный как Дамир Уфимский. Информацию об этом порталу UFA1 передали источники в силовых структурах.

В конце прошлого века его имя гремело на всю республику. Дамир считался одной из ключевых фигур в преступном мире Уфы, державшим под контролем многие процессы

Свой первый срок он получил, будучи ещё подростком, в 16 лет. После этого большая часть его биографии была так или иначе связана с местами не столь отдалёнными. Однако, по словам инсайдеров, в последние годы Тимургалеев отошёл от активной деятельности.

Поворотным моментом стал 2019 год. Тогда в Уголовный кодекс ввели статью за занятие высшего положения в преступной иерархии. После этого Дамир Уфимский покинул Россию, чтобы не пополнять свою коллекцию судимостей. Последний раз на родине его видели именно тогда.

Остаток жизни бывший авторитет провёл в тёплых краях. По имеющимся данным, он жил то в Турции, то в Египте, окончательно завязав с криминалом. В памяти коллег по опасному ремеслу он также остался благодаря дерзкому побегу из колонии в Иркутской области.

