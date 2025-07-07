Смертельная уборка: жителя Башкирии убило на кладбище упавшим деревом

В Башкирии завершилось расследование несчастного случая на кладбище. 39-летний рабочий, пиливший деревья, из-за халатности убил 52-летнего мужчину, который просто убирал мусор. Дело передано в суд

В Башкирии предстанет перед судом 39-летний житель Зилаирского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного после гибели 52-летнего мужчины на кладбище.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на кладбище села Старо-Якупово. Обвиняемый занимался рубкой деревьев и, как установило следствие, грубо пренебрёг мерами безопасности: он не огородил опасную зону и не убедился в отсутствии поблизости людей.

В результате спиленное им дерево упало за ограду кладбища, где в этот момент убирал мусор 52-летний местный житель. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия.

Следствие признало собранные доказательства достаточными, обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд для рассмотрения. Согласно Уголовному кодексу, за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) виновному может грозить до двух лет исправительных работ или ограничения свободы.