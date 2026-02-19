Следком запросил арест министра культуры Башкирии Амины Шафиковой по делу о взятках и растрате

Следственный комитет просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в растрате и взятках. Подробности громкого дела.

Следственный комитет России 19 февраля ходатайствовал о заключении под стражу министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой. Чиновницу обвиняют в растрате в особо крупном размере, получении взятки и превышении полномочий. Следствие настаивает на изоляции министра в СИЗО из-за риска давления на свидетелей, сообщает ТАСС.

В чём обвиняют министра

Силовики задержали Амину Шафикову рано утром, провели обыски и изъяли документы. По данным федеральных информагентств, обвинение связано с получением незаконных услуг имущественного характера. Один из эпизодов — поездка семьи министра в Париж, которую, по версии следствия, оплатила предпринимательница Гульнара Юрина.

Следователи считают, что в обмен на оплату поездки министр обеспечивала Юриной покровительство при распределении государственных контрактов и бюджетных потоков подведомственных учреждений. Сама предпринимательница уже находится под домашним арестом и сотрудничает со следствием.

Какую меру пресечения запросило следствие

Следственный комитет требует избрать для Шафиковой содержание под стражей. Правоохранители опасаются, что, оставаясь на свободе, чиновница может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Источники в силовых структурах сообщили, что Шафикову этапировали в Москву.

Биография и значение дела

Амина Шафикова занимает пост министра культуры Башкортостана с 2012 года. До госслужбы она, профессиональная пианистка, возглавляла Уфимскую академию искусств.

Задержание действующего министра может повлечь проверки деятельности Минкульта: следствие, по данным источников, намерено изучить документацию по крупным фестивалям, ремонтам учреждений культуры и закупкам оборудования за последние несколько лет.

Другие уголовные дела в отношении башкирских чиновников

Задержание Шафиковой стало ещё одним уголовным делом против башкирских чиновников. В ноябре 2025 года бывшего вице-премьера по ЖКХ Алана Марзаева приговорили к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество.

Расследования ведутся и в других ведомствах. Осенью 2025 года был арестован начальник отдела Минпрома Марат Галиев — ему вменяют вымогательство 50 тысяч рублей за подписание актов. Летом того же года силовики задержали руководство «Центра развития туризма»: директора Руслана Юнусова и его заместителя Артура Идельбаева подозревают в махинациях. Также под арестом остаётся экс-глава «Башспирта» Раиф Абдрахимов, действия которого, по версии следствия, нанесли бюджету ущерб в сотни миллионов рублей.