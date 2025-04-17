Следком обвинил мэра башкирского Межгорья Сергея Мочалова в присвоении бюджетных средств

Чиновник незаконно получил 140 тысяч рублей за неполную работу в выходные и праздники

Мэр закрытого города Межгорье в Башкирии Сергей Мочалов помещён под домашний арест. Следственный комитет по региону сообщил сегодня, 17 апреля, что чиновнику предъявлено обвинение в присвоении бюджетных средств.

По данным следствия, в период с сентября 2024 по январь 2025 года Мочалов подписывал распоряжения, согласно которым ему начисляли полную оплату за работу в выходные и праздничные дни. Следователи установили, что в указанные дни градоначальник фактически выполнял свои обязанности лишь частично, при этом получил более 140 тысяч рублей.

СК продолжает сбор доказательной базы по делу. Одновременно проводится проверка на причастность Мочалова к другим возможным нарушениям закона.

Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан подтвердила, что суд определил меру пресечения с учётом обстоятельств дела — домашний арест до 15 июня 2025 года.

Мочалов был назначен временно исполняющим обязанности мэра ЗАТО Межгорье менее года назад. До 23 апреля 2024 года он занимал должность первого заместителя главы. По имеющимся данным, за два часа до задержания чиновник заходил на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте».

— Те кто реально миллиардами ворует — идут на повышение. Нужные люди . А по мелочам — показуха, — поделился мнением в соцсетях Артур.

— Да там больше половины взяточники скорее всего 99%, — считает just forward.

— У нас в стране в рамках борьбы с коррупцией проводится много мероприятий, причем как реактивных, так и профилактических. Нужно научиться замечать работу органов да и самим за собой следить, а то встречаются у нас уникумы, которые не против «на лапу дать», — пишет Анна К.

— До чего доверчивый народ. Сколько посадили -25-30%. И то пешек. Сколько ушло по карьерной лестнице выше, — написал Николай.

— Ой как много украл то. Нет чтобы поймать тех, которые миллиардами воруют. Или они просто берут? — задается вопросом Фарида М.

— Да в каждой администрации так, без исключения, — считает Рамиль.

Ранее бывший советник главы Башкирии Руслан Казыханов, осужденный в марте Кировским районным судом Уфы на 4 года колонии общего режима за мошенничество и подделку документов, решил обжаловать приговор. Верховный суд республики пока не назначил дату рассмотрения апелляции экс-чиновника.