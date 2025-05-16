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СКР продлил срок следствия по делу экс-вице-премьера Башкирии Марзаева до июня

Фото: Алан Марзаев / Vk

СКР не даст экс-вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву выйти на свободу до июня 2025 года. Главное следственное управление продлило срок следствия по его делу о взятке в 37 миллионов, сообщает Московский городской суд.

Марзаева задержали ещё осенью прошлого года — 30 сентября 2024-го. С тех пор чиновник находится в СИЗО. В феврале ему продлили арест до конца мая, но теперь ясно: к лету на волю не выйдет.

Адвокаты Марзаева бились как могли: доказывали отсутствие состава, жаловались на волокиту, просили хотя бы домашний арест. О положительных характеристиках подзащитного тоже не забыли. Но суд остался непреклонен.

Судьи считают, что бывший вице-премьер может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить улики. А 15 лет за решёткой, которые ему грозят — серьёзный повод для бегства.

взятка в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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