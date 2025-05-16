СКР продлил срок следствия по делу экс-вице-премьера Башкирии Марзаева до июня

СКР не даст экс-вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву выйти на свободу до июня 2025 года. Главное следственное управление продлило срок следствия по его делу о взятке в 37 миллионов, сообщает Московский городской суд.

Марзаева задержали ещё осенью прошлого года — 30 сентября 2024-го. С тех пор чиновник находится в СИЗО. В феврале ему продлили арест до конца мая, но теперь ясно: к лету на волю не выйдет.

Адвокаты Марзаева бились как могли: доказывали отсутствие состава, жаловались на волокиту, просили хотя бы домашний арест. О положительных характеристиках подзащитного тоже не забыли. Но суд остался непреклонен.

Судьи считают, что бывший вице-премьер может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить улики. А 15 лет за решёткой, которые ему грозят — серьёзный повод для бегства.