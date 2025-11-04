0
7 часов
Криминал

Силовики задержали уроженку Башкирии по делу об убийстве дочери в Челябинске

43-летнюю жительницу Башкирии подозревают в расправе над 5-летней дочкой. Тело малышки с ножевыми ранами нашли в диване съёмной квартиры в Челябинске.
следователи на месте происшествия
©Следком РФ

Следственный комитет по Челябинской области сообщил о задержании 43-летней уроженки Башкирии. Её подозревают в жестоком убийстве собственной пятилетней дочери.

Жуткую находку сделала хозяйка квартиры на улице 250-летия Челябинска. После того как арендаторша сообщила о выезде, владелица пришла проверить помещение и наткнулась на тело ребёнка, спрятанное внутри дивана. По её словам, в комнатах стоял зловонный запах и повсюду были следы крови.

RuTube
©Следком Челябинска

Прибывшие на место эксперты насчитали на теле девочки как минимум четыре ножевых ранения. По предварительным данным, смерть наступила за несколько дней до обнаружения тела, после чего подозреваемая, предположительно, скрылась.

RuTube
©Следком РФ

Выяснилось, что женщина приехала в Челябинск из башкирского села Ахуново и с сентября посуточно снимала квартиру. В городе она подрабатывала мастером маникюра. Со слов двоюродной сестры, женщина отдалилась от всех родственников и практически прервала общение с ними.

Оперативники установили местонахождение предполагаемой убийцы на территории Башкортостана. Её оперативно задержали и доставили в следственный отдел Челябинска для допроса.

Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении женщины под стражу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

