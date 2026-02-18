Силовики задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову

В Башкирии задержана министр культуры Амина Шафикова. Следствие вменяет чиновнице превышение должностных полномочий.

Утром 18 февраля 2026 года в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры республики Амину Шафикову. Следствие подозревает чиновницу в превышении должностных полномочий при распределении государственных контрактов.

В чём подозревают министра

Федеральные издания («Коммерсантъ», РБК) и источники в силовых структурах подтвердили факт задержания. По имеющимся данным, в ведомстве проходят следственные действия, сотрудники изымают и изучают документацию.

Претензии следствия связаны с государственными закупками. По версии ведомства, нарушения закона произошли при расходовании бюджетных средств, выделенных министерству и подведомственным учреждениям.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании для Амины Шафиковой меры пресечения.

Связь с делом ГКЗ «Башкортостан»

Источники, знакомые с ходом расследования, связывают задержание с расследованием деятельности руководства ГКЗ «Башкортостан». Ранее в поле зрения силовиков попали директор концертного зала Вильдан Яруллин и предпринимательница Гульнара Юрина.

Следователи полагают, что фигуранты допускали нарушения с контрактами на организацию крупных культурных мероприятий. В материалах дела упоминается конкурс «Время героев»: по данным следствия, смета на его проведение была завышена на несколько миллионов рублей.

Что известно на данный момент

На момент публикации пресс-служба Министерства культуры не комментировала ситуацию. Ведомство продолжает работу в штатном режиме. По информации источников, обязанности министра могут быть временно переданы одному из заместителей.

Статья 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет и лишение прав занимать определённые государственные должности.

Справка

Амина Шафикова руководит Минкультом с 2012 года — более 13 лет, что делает её одним из наиболее долго работающих членов правительства республики. До госслужбы она была ректором Уфимской академии искусств имени Загира Исмагилова. В 2024 году ей присвоили звание народной артистки Башкортостана.

Задержание министра стало очередным резонансным делом в отношении чиновников региона. В январе 2026 года суд приговорил экс-вице-премьера Алана Марзаева к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей за взяточничество.

По данным прокуратуры за 2025 год, в республике выявили более 1000 коррупционных преступлений, а у чиновников арестовали имущество на общую сумму 250 млн рублей. Нарушения при госзакупках остаются одной из самых частых причин уголовных дел.