5 часов
Криминал

Силовики задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову

В Башкирии задержана министр культуры Амина Шафикова. Следствие вменяет чиновнице превышение должностных полномочий.
Амина Шафикова
©Амина Шафикова / vk.com

Утром 18 февраля 2026 года в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры республики Амину Шафикову. Следствие подозревает чиновницу в превышении должностных полномочий при распределении государственных контрактов.

В чём подозревают министра

Федеральные издания («Коммерсантъ», РБК) и источники в силовых структурах подтвердили факт задержания. По имеющимся данным, в ведомстве проходят следственные действия, сотрудники изымают и изучают документацию.

Претензии следствия связаны с государственными закупками. По версии ведомства, нарушения закона произошли при расходовании бюджетных средств, выделенных министерству и подведомственным учреждениям.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании для Амины Шафиковой меры пресечения.

Связь с делом ГКЗ «Башкортостан»

Источники, знакомые с ходом расследования, связывают задержание с расследованием деятельности руководства ГКЗ «Башкортостан». Ранее в поле зрения силовиков попали директор концертного зала Вильдан Яруллин и предпринимательница Гульнара Юрина.

Следователи полагают, что фигуранты допускали нарушения с контрактами на организацию крупных культурных мероприятий. В материалах дела упоминается конкурс «Время героев»: по данным следствия, смета на его проведение была завышена на несколько миллионов рублей.

Что известно на данный момент

На момент публикации пресс-служба Министерства культуры не комментировала ситуацию. Ведомство продолжает работу в штатном режиме. По информации источников, обязанности министра могут быть временно переданы одному из заместителей.

Статья 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет и лишение прав занимать определённые государственные должности.

Справка

Амина Шафикова руководит Минкультом с 2012 года — более 13 лет, что делает её одним из наиболее долго работающих членов правительства республики. До госслужбы она была ректором Уфимской академии искусств имени Загира Исмагилова. В 2024 году ей присвоили звание народной артистки Башкортостана.

Задержание министра стало очередным резонансным делом в отношении чиновников региона. В январе 2026 года суд приговорил экс-вице-премьера Алана Марзаева к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей за взяточничество.

По данным прокуратуры за 2025 год, в республике выявили более 1000 коррупционных преступлений, а у чиновников арестовали имущество на общую сумму 250 млн рублей. Нарушения при госзакупках остаются одной из самых частых причин уголовных дел.

Похожие записи
0
18.02.2026
Криминал

Минкульт Башкирии официально прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Представители ведомства не стали давать правовую оценку ситуации, отметив заслуги министра на посту и призвав дождаться выводов правоохранительных органов.
0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
28.11.2025
Криминал

Директор водоканала в Башкирии арестован по делу о хищении 3,5 млн

Вадим Гайсин
Руководитель «Межрайкоммунводоканала» Вадим Гайсин арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что ремонт на 3,5 млн рублей был фиктивным.
0
24.10.2025
Криминал

Призывал к войне против России: в Башкирии задержали создателя экстремистского канала

задержание преступника
Юношу из Ишимбая задержали за военные призывы в экстремистском канале. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы — дело взяли под контроль следователи и Росгвардия.
0
23.10.2025
Криминал

Бюджет недополучил почти 7 миллионов рублей: в Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД

наручники на решетке
В Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД: майору Абдрафикову инкриминируют махинации с визами. Бюджет потерял почти 7 миллионов рублей
0
11.09.2025
Криминал

Суд в Башкирии продлил арест Гульнаре Юриной, обвиняемой в мошенничестве

Гульнара Юрина
Верховный суд Башкирии оставил за решёткой бизнесвумен Гульнару Юрину до 6 ноября. Её подозревают в махинациях на 33 миллиона рублей на культурных мероприятиях.
0
15.08.2025
Новости

В Башкирии за растрату бюджетных средств задержали директора АНО Гульнару Юрину

гульнара юрина
В Башкирии задержали главу «Дирекции культурных программ» Гульнару Юрину. Её подозревают в растрате, а ниточки ведут к делу народного артиста Яруллина.
0
06.02.2025
Культура

Министр культуры Башкирии за фортепиано доигралась до профессора

свидетельство о присуждении звания профессора
Глава Министерства культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова получила ученое звание профессора. О присвоении звания министр сообщила 6 февраля в своих социальных сетях, подтвердив информацию фотографией соответствующего свидетельства.
