Силовики нагрянули в башкирский Госжилнадзор за новой партией коррупционеров

Следком и суды Башкирии поделились свежими новостями о громком деле в Госжилстройнадзоре.

На этот раз в поле зрения попали трое сотрудников ведомства: начальник отдела и два эксперта по пожарному надзору. Одного фигуранта отправили в СИЗО, двое других будут сидеть под домашним арестом.

По версии следствия, эти персонажи с июня по октябрь 2024 года действовали по нехитрой схеме. Они штамповали застройщикам положительные заключения на ввод объектов, закрывая глаза на проверки. Прайс на услуги варьировался от скромных 50 тысяч до внушительных 2,5 миллионов рублей за бумажку.

Этот скандал — лишь новая глава в саге о коррупции, которая захлестнула контору. Вся структура Госжилнадзора напоминает карточный домик, который продолжает сыпаться после каждого прикосновения силовиков. Задержания идут одно за другим, затрагивая как верхушку, так и рядовых инспекторов.

Напомним, что криминальный сериал в ведомстве начался после задержания в конце 2024 года экс-главы Артура Давлетшина. Следом за ним, в мае 2025, пришёл черёд его зама Валерия Мицукова, которого обвинили в получении отката на 15 миллионов рублей.

Силовики активно работают и по второй стороне — взяткодателям. В списке подозреваемых уже числятся директор сети клиник «Меги», депутат уфимского горсовета и ещё несколько представителей строительных фирм.