Силовики этапируют министра культуры Башкирии Амину Шафикову в Москву

Амина Шафикова задержана сотрудниками правоохранительных органов. Министра культуры Башкирии перевозят в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Правоохранительные органы задержали главу Министерства культуры республики Амину Шафикову. По версии следствия, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при распределении бюджетных средств. Следственные действия по делу будут проводиться в Москве, сообщает агентство Интерфакс.

Обыски у Амины Шафиковой: как проходило задержание

Оперативники пришли к министру 17 февраля. Следственные действия прошли одновременно в рабочем кабинете Шафиковой в ведомстве и в её частном доме. Силовики изъяли документы и носители информации, имеющие значение для дела.

После допроса на месте чиновницу задержали. По данным федеральных СМИ, Амину Шафикову этапируют в Москву. Решение о мере пресечения — аресте, домашнем аресте или подписке о невыезде — примет один из столичных судов.

В самом Минкульте республики выразили поддержку руководителю, отметив её «непререкаемый авторитет» и высокую эффективность работы на протяжении многих лет.

Превышение полномочий: в чём обвиняют главу Минкульта

На данный момент министру от культуры не предъявлено официальных обвинений, но подозревают её в превышении должностных полномочий.

Следствие проверяет обстоятельства государственных закупок. По версии их версии, министерство заключало контракты для нужд культурных учреждений с нарушениями:

договоры подписывали без проведения конкурентных торгов;

цены на услуги и товары могли быть завышены.

Точная сумма ущерба бюджету пока не называется, её установят финансовые экспертизы.

Почему дело Шафиковой передали московским следователям

Передача дела в Москву может свидетельствовать о том, что оно находится на контроле у федерального центра. По мнению юристов, такое решение принимается, как правило, в двух случаях:

Когда необходимо обеспечить объективность следствия, исключив возможное влияние со стороны местных властей и окружения чиновника в регионе. Если речь идёт о хищении федеральных субсидий или участии в схемах, выходящих за пределы республики.

Этапирование в Москву означает, что следственные действия и судебные заседания пройдут за пределами региона.

Чем известна Амина Шафикова: более 12 лет во главе культуры

Амина Шафикова — один из самых опытных членов башкирского правительства. Она возглавляет Министерство культуры с 2012 года. До госслужбы работала ректором Уфимской академии искусств (ныне УГИИ) имени Загира Исмагилова. Профессиональная пианистка, имеет звание заслуженной артистки Башкортостана.

Ранее деятельность министра уже привлекала внимание надзорных органов. Управление ФАС по Башкирии выдавало министерству предупреждения из-за нарушения закона о конкуренции. В частности, вопросы вызывали прямые контракты с артистами на организацию крупных республиканских мероприятий без проведения тендеров.