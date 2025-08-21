Сахарный завод в Башкирии сливал неочищенные отходы в реку Тюлянь

Завод «Раевсахар» в Башкирии стал фигурантом уголовного дела из-за массовой гибели рыбы в реке Тюлянь

Прокуратура Башкирии 20 августа возбудила уголовное дело против компании «Раевсахар». Завод обвиняют в сбросе промышленных отходов в реку Тюлянь в Альшеевском районе, что привело к массовой гибели рыбы, сообщили в ведомтсве.

Дело возбуждено по статье о загрязнении вод, повлекшем уничтожение водных биоресурсов (ч. 2 ст. 250 УК РФ). По версии следствия, завод слил в реку стоки с токсичными веществами, концентрация которых превышала допустимые нормы.

Проблему обнаружили еще в августе 2024 года. Тогда инспекторы зафиксировали сброс сточных вод из очистных сооружений завода в районе села Староаккулаево. Как выяснилось, предприятие использовало резервуары и трубопроводы для сброса промышленных отходов на поля фильтрации, откуда они и попали в реку.

Это уже не первая мера против завода. В ноябре 2024 года компанию обязали выплатить компенсацию. Весной 2025 года Альшеевский районный суд взыскал с «Раевсахара» 512 тысяч рублей в счет возмещения вреда. Летом это решение было оставлено в силе. Теперь предприятию грозит уголовная ответственность.