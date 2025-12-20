0
Криминал

РЖД выплатили 1 млн рублей машинистам из Уфы, работавшим без договора

Уфимская транспортная прокуратура через суд взыскала с ОАО «РЖД» долги по зарплате для двух работников Эксплуатационного вагонного депо Дёма. Мужчины несколько лет трудились без официального оформления, но после вмешательства ведомства получили заработанные деньги и компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат превысила 1 млн рублей.
деньги в кошельке
©News-bash
Суть конфликта

Двое жителей Уфы с 2018 года работали в депо машинистами компрессорных установок. Руководство предприятия не заключило с ними трудовые договоры и не издало приказы о приеме на работу. Записи в трудовые книжки не вносились, а налоги и страховые взносы за сотрудников компания не платила.

Проблема вскрылась, когда работодатель перестал выплачивать зарплату. Машинисты обратились в транспортную прокуратуру. Ведомство провело проверку, подтвердило факт трудовых отношений и направило иск в суд.

Решение суда

Демский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судья признал, что фактический допуск к работе обязывает компанию соблюдать трудовое законодательство, даже если бумаги не были подписаны.

По решению суда РЖД обязали:

  1. Выплатить задолженность по заработной плате.
  2. Компенсировать моральный вред.
  3. Перечислить все необходимые страховые взносы в социальные фонды.

Сколько получили работники

Каждый из двух машинистов получил крупные выплаты. Суд постановил взыскать в пользу каждого сотрудника:

  • Более 400 000 рублей — долг по зарплате.
  • 100 000 рублей — компенсация морального вреда.

В сумме компания выплатила пострадавшим и государству (в виде взносов) более миллиона рублей.

Это не единственный случай нарушения трудовых прав в Башкирии за последнее время.

  • Белокатайский район: В ноябре 2025 года прокуратура взыскала 450 000 рублей с ООО «Регионторгпром». Компания полгода не платила зарплату четырем уволенным сотрудникам.
  • Уфимский район: Перевозчик ООО «Помощь» задолжал 28 водителям автобусов более 2,2 млн рублей. Водители также работали без трудовых договоров. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.
