РЖД выплатили 1 млн рублей машинистам из Уфы, работавшим без договора

Уфимская транспортная прокуратура через суд взыскала с ОАО «РЖД» долги по зарплате для двух работников Эксплуатационного вагонного депо Дёма. Мужчины несколько лет трудились без официального оформления, но после вмешательства ведомства получили заработанные деньги и компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат превысила 1 млн рублей.

Суть конфликта

Двое жителей Уфы с 2018 года работали в депо машинистами компрессорных установок. Руководство предприятия не заключило с ними трудовые договоры и не издало приказы о приеме на работу. Записи в трудовые книжки не вносились, а налоги и страховые взносы за сотрудников компания не платила.

Проблема вскрылась, когда работодатель перестал выплачивать зарплату. Машинисты обратились в транспортную прокуратуру. Ведомство провело проверку, подтвердило факт трудовых отношений и направило иск в суд.

Решение суда

Демский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судья признал, что фактический допуск к работе обязывает компанию соблюдать трудовое законодательство, даже если бумаги не были подписаны.

По решению суда РЖД обязали:

Выплатить задолженность по заработной плате. Компенсировать моральный вред. Перечислить все необходимые страховые взносы в социальные фонды.

Сколько получили работники

Каждый из двух машинистов получил крупные выплаты. Суд постановил взыскать в пользу каждого сотрудника:

Более 400 000 рублей — долг по зарплате.

— долг по зарплате. 100 000 рублей — компенсация морального вреда.

В сумме компания выплатила пострадавшим и государству (в виде взносов) более миллиона рублей.

