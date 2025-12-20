РЖД выплатили 1 млн рублей машинистам из Уфы, работавшим без договора

Суть конфликта
Двое жителей Уфы с 2018 года работали в депо машинистами компрессорных установок. Руководство предприятия не заключило с ними трудовые договоры и не издало приказы о приеме на работу. Записи в трудовые книжки не вносились, а налоги и страховые взносы за сотрудников компания не платила.
Проблема вскрылась, когда работодатель перестал выплачивать зарплату. Машинисты обратились в транспортную прокуратуру. Ведомство провело проверку, подтвердило факт трудовых отношений и направило иск в суд.
Решение суда
Демский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судья признал, что фактический допуск к работе обязывает компанию соблюдать трудовое законодательство, даже если бумаги не были подписаны.
По решению суда РЖД обязали:
- Выплатить задолженность по заработной плате.
- Компенсировать моральный вред.
- Перечислить все необходимые страховые взносы в социальные фонды.
Сколько получили работники
Каждый из двух машинистов получил крупные выплаты. Суд постановил взыскать в пользу каждого сотрудника:
- Более 400 000 рублей — долг по зарплате.
- 100 000 рублей — компенсация морального вреда.
В сумме компания выплатила пострадавшим и государству (в виде взносов) более миллиона рублей.
Это не единственный случай нарушения трудовых прав в Башкирии за последнее время.
- Белокатайский район: В ноябре 2025 года прокуратура взыскала 450 000 рублей с ООО «Регионторгпром». Компания полгода не платила зарплату четырем уволенным сотрудникам.
- Уфимский район: Перевозчик ООО «Помощь» задолжал 28 водителям автобусов более 2,2 млн рублей. Водители также работали без трудовых договоров. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.