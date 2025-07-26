Предпринимательница из Уфы заплатила штраф за продажу футболок с персонажем «Бриллиантовой руки»

Киноконцерн «Мосфильм» отсудил у предпринимательницы из Уфы 12,3 тысячи рублей за футболку с изображением Семена Горбункова и его знаменитой фразы, пишет РБК-Уфа. Этот случай — лишь один из почти 90 подобных исков, поданных студией для защиты своей интеллектуальной собственности. Общая сумма требований по таким делам уже превысила 18 миллионов рублей.

История одной футболки

Индивидуальный предприниматель из Уфы Софья Леонович продавала на маркетплейсе Wildberries футболки с изображением персонажа Юрия Никулина из комедии «Бриллиантовая рука» и надписью «Руссо туристо облико морале». В июле 2024 года представители «Мосфильма» совершили контрольную закупку, зафиксировав факт нарушения.

Изначально киноконцерн предложил решить дело миром, потребовав компенсацию в 50 тысяч рублей. После того как предпринимательница не отреагировала на досудебную претензию, «Мосфильм» обратился в Арбитражный суд Башкирии. В качестве доказательств были представлены сама футболка и видеозапись ее покупки.

Суд признал, что и персонаж, и цитата прочно ассоциируются с фильмом, исключительные права на который принадлежат «Мосфильму». Поскольку ответчица не смогла предоставить лицензию на использование образа, суд встал на сторону истца.

Однако суд проявил снисхождение и снизил сумму компенсации с требуемых 50 тысяч до минимально возможных по закону 10 тысяч рублей. К этой сумме добавились судебные издержки, включая госпошлину и стоимость самой футболки (213 рублей).

Почему цитаты под защитой? Разбор юридических тонкостей

Этот случай вызвал много вопросов о том, где проходит грань между народной любовью к классике и нарушением авторских прав.

Разве фразы охраняются законом? Сама по себе крылатая фраза может и не быть объектом авторского права. Однако в данном случае она была использована вместе с изображением конкретного персонажа. Это сочетание является коммерческим использованием части аудиовизуального произведения, права на которое защищены. Любое использование элементов фильма в коммерческих целях без разрешения правообладателя является нарушением. Почему суд снизил штраф? Статья 1515 Гражданского кодекса РФ позволяет суду определять размер компенсации в диапазоне от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Судья имеет право назначить минимальный штраф, если сочтет нарушение незначительным, а ответчиком выступает малый предприниматель, как и произошло в этом деле. Где грань между мемом и товаром? Ключевой фактор — коммерческое использование. Публикация мема с героем фильма в личных соцсетях не является нарушением. Но как только изображение или цитата наносятся на товар (футболки, кружки) или используются в рекламе для получения прибыли, это становится нарушением закона.

Системная борьба за бренд

Действия «Мосфильма» — это не попытка заработать на небольших штрафах, а часть масштабной кампании по защите своей интеллектуальной собственности. Подавая иски даже против мелких предпринимателей, киногигант под руководством Карена Шахназарова посылает рынку четкий сигнал: несанкционированное использование его наследия недопустимо.

Эта практика характерна не только для «Мосфильма». Например, студия «Союзмультфильм» также активно судится с предпринимателями за незаконное использование образов своих персонажей, в частности Чебурашки.

Для малого бизнеса такие иски становятся серьезным уроком. Они подчеркивают важность проверки юридической чистоты используемых изображений и фраз, даже если те кажутся всеобщим достоянием.