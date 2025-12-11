Россияне начали получать странные переводы на карты: юристы советуют не тратить деньги и бежать в банк

В России начали приходить неожиданные деньги на карту — но тратить их опасно. Это может обернуться уголовной ответственностью.

В России участились случаи переводов на карты от незнакомцев. Юристы предупреждают: тратить такие деньги — прямой путь к уголовной ответственности.

Когда перевод становится проблемой

Неожиданные деньги на счёте — либо ошибка банка, либо мошенническая схема. Юрист московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов призывает быть начеку даже при малых суммах.

«Относитесь осторожно к любым поступлениям на расчётный счёт. Любой платёж можно взыскать как необоснованный либо привязать к противоправным действиям», — объясняет эксперт.

Классическая схема мошенников

Преступники действуют по отработанному сценарию.

Сначала на карту поступает перевод якобы по ошибке. Затем звонит «отправитель» — взволнованный, просящий вернуть средства на указанные реквизиты. Если согласиться, потеряете собственные деньги: первоначальный платёж банк блокирует как мошеннический, а ваш «возврат» остаётся у злоумышленников.

Второй вариант опаснее.

Потратили поступившие деньги? Вам позвонят лжесотрудники правоохранительных органов. Обвинят в финансировании терроризма или отмывании средств. Потребуют перечислить крупную сумму на «безопасный счёт» для проверки.

Что делать: инструкция от юриста

Карабанов советует не вступать в переписку и не открывать ссылки от потенциального отправителя. Не общайтесь по телефону с незнакомцами на эту тему.

Правильный алгоритм:

Придите в отделение банка. Напишите заявление о поступлении неизвестного платежа. Так вы официально зафиксируете позицию и желание вернуть деньги. Это документально защитит вас при проверках.

Траты чужих денег — уголовное дело

Потратили средства? Это уже не ошибка. Это преступление.

Если израсходуете деньги, ошибочно переведённые или поступившие незаконно, наступает гражданско-правовая ответственность по статье 1102 ГК РФ за неосновательное обогащение.

Но риск выше. В отношении вас могут возбудить уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Это квалифицируется как незаконное использование чужих финансовых ресурсов — даже если вы не знали настоящего источника платежа.

Справка: банки отслеживают подозрительные операции через автоматизированные системы мониторинга. Если деньги вернут законному владельцу, а вы к тому времени их потратите, придётся доказывать добросовестность в суде.

С 2024 года в России действует новая уголовная ответственность за незаконные операции с банковскими картами. Передача карты третьим лицам за вознаграждение грозит штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до трёх лет. При корыстных намерениях в отношении чужой карты наказание достигает шести лет.