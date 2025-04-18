Родственника гендиректора «Башкиравтодора» подозревают в получении взятки

Мужчина распорядился выполнить дорожные работы без законных оснований

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что против бывшего руководителя Благовещенского участка Бирского ДРСУ АО «Башкиравтодор» возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, мужчина подозревается в получении взятки.

Сотрудники ведомства выяснили, что экс-начальник в прошлом году распорядился выполнить дорожные работы на придорожном комплексе трассы Уфа-Бирск-Янаул с использованием техники «Башкиравтодора». При этом никаких законных оснований для этого у него не было. За свои «услуги» с мая по август подозреваемый получил от предпринимателя более 282 тысяч рублей.

После внутренней проверки службой безопасности предприятия 46-летнего руководителя уволили. Теперь ему грозит уголовная ответственность за взяточничество.

По информации Mkset, задержанный приходится двоюродным братом жены гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова.

— К сожалению, такие случаи не редкость. Взяточничество на всех уровнях только порочит систему, — пишет в соцсетях Полина С.

— Рыба гниёт с головы. Начните с правительства, там суммы по интереснее. Как с правительством разберётесь показательно, другие перестанут, — считает Will.

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