Расплата за «липу»: бывший вице-мэр в Башкирии отсидит 3 года за взятку

В Бирске вынесен приговор по громкому делу о коррупции в мэрии. Бывший заместитель главы администрации города Сергей Гайтанов получил три года колонии за посредничество во взятке. ©Администрация Бирского района / Vk.com
Дело о коррупции в администрации Бирска завершилось первым приговором. Бывший заместитель главы города, Сергей Гайтанов, признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как установили следствие и суд, в декабре 2024 года Гайтанов выступил посредником при передаче взятки своему непосредственному руководителю, на тот момент мэру Бирска Виктории Бурдиной. Деньги передавал подрядчик, который занимался благоустройством городского парка. Взамен чиновники должны были обеспечить общее покровительство и подписать «липовые» документы о якобы выполненных работах.
Преступную схему вскрыли сотрудники регионального СК и ФСБ. В ходе следствия Гайтанов признал свою вину. Помимо тюремного срока, суд назначил ему штраф в размере десятикратной суммы взятки и на два года запретил занимать должности в государственных и муниципальных органах.
Какова была точная сумма взятки и как ее передавали?
Сумма взятки, в посредничестве при передаче которой обвинили Сергея Гайтанова, составила 30 тысяч рублей. Согласно материалам следствия, Гайтанов предоставил представителю подрядной организации банковские реквизиты, на которые были перечислены деньги. После этого бывший чиновник обналичил средства и лично передал их своей начальнице, главе города Виктории Бурдиной.
Были ли у чиновников другие обвинения, кроме взяточничества?
Да, помимо дела о взятке, Виктория Бурдина и Сергей Гайтанов также стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Это обвинение связано с незаконной продажей объекта культурного наследия — «Дома Коновалова» — по заведомо заниженной цене.
Что известно о деле с продажей «Дома Коновалова»?
По версии следствия, в июне 2023 года администрация Бирска продала исторический «Дом Коновалова» коммерческой фирме за 3,1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость оценивалась почти в 5,8 млн рублей. Примечательно, что прокуратура ранее предостерегала мэрию от продажи объекта по этой цене. В результате бюджету города был нанесен ущерб в размере не менее 2,7 млн рублей. Впоследствии покупатель в течение месяца перепродал здание третьему лицу уже за 7,2 млн рублей.
За благоустройство какого именно объекта была получена взятка?
Взятка предназначалась за подписание актов выполненных работ по благоустройству парка «Соколок», а именно его центральной аллеи, которая также известна как парк имени Борцов Революции. При этом следствие установило, что фактически выполненные работы не соответствовали проектно-сметной документации.
Каков текущий статус дела главы города Виктории Бурдиной?
Уголовное дело в отношении Виктории Бурдиной по обвинению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями находится в производстве. Она была арестована в марте 2025 года вместе с Гайтановым. В апреле 2025 года городской совет досрочно прекратил ее полномочия в связи с утратой доверия.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.