Расплата за «липу»: бывший вице-мэр в Башкирии отсидит 3 года за взятку

В Бирске вынесен приговор по громкому делу о коррупции в мэрии. Бывший заместитель главы администрации города Сергей Гайтанов получил три года колонии за посредничество во взятке.

Дело о коррупции в администрации Бирска завершилось первым приговором. Бывший заместитель главы города, Сергей Гайтанов, признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, в декабре 2024 года Гайтанов выступил посредником при передаче взятки своему непосредственному руководителю, на тот момент мэру Бирска Виктории Бурдиной. Деньги передавал подрядчик, который занимался благоустройством городского парка. Взамен чиновники должны были обеспечить общее покровительство и подписать «липовые» документы о якобы выполненных работах.

Преступную схему вскрыли сотрудники регионального СК и ФСБ. В ходе следствия Гайтанов признал свою вину. Помимо тюремного срока, суд назначил ему штраф в размере десятикратной суммы взятки и на два года запретил занимать должности в государственных и муниципальных органах.