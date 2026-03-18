Пять лет за «Дом Коновалова»: в Башкирии вынесли приговор бывшей главе Бирска

Бирский межрайонный суд вынес приговор бывшей главе администрации Бирска Виктории Бурдиной — пять лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, их превышение и получение взятки.

Бирский межрайонный суд 17 марта приговорил экс-главу администрации Бирска Викторию Бурдину по трём статьям — злоупотребление должностными полномочиями, их превышение и получение взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Башкортостана и объединённой пресс-службе судов республики.

«Дом Коновалова» продали втрое дешевле рыночной цены

По данным следствия, летом 2023 года Бурдина продала муниципальный объект культурного наследия регионального значения — «Дом Коновалова» — компании «Профлаб» за 3,1 млн рублей при кадастровой стоимости порядка 9 млн. Предостережение прокуратуры экс-глава проигнорировала. В марте 2024 года администрация подписала акт сверки расчётов с покупателем, что позволило снять обременение с объекта. Вскоре «Профлаб» перепродал здание за 7,2 млн рублей. Ущерб городскому бюджету составил около 2,5 млн рублей.

Кроме того, в июле–сентябре 2024 года Бурдина поручила руководителю муниципального учреждения заключить договор на установку светофора на улице Гагарина с коммерческой компанией без конкурсных процедур, отменив ранее объявленную закупку.

Третий эпизод — взятка. В декабре 2024 года Бурдина через заместителя Сергея Гайтанова получила 30 тысяч рублей от подрядчика благоустройства парка «Соколок».

«Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок четыре года», — сообщили в прокуратуре.

Подсудимая вину не признала. После возбуждения дела её уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Посредник при передаче взятки ранее уже осуждён.

Кто ещё осуждён по коррупционным делам в Бирске

Бурдина возглавляла администрацию Бирска с августа 2022 года. В апреле 2025 года местные депутаты досрочно прекратили её полномочия.

В августе 2025 года Бирский межрайонный суд приговорил посредника — бывшего заместителя главы администрации Сергея Гайтанова — к трём годам колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей за посредничество во взяточничестве. В ноябре 2025 года Верховный суд Башкортостана смягчил приговор.

Дело Бурдиной стало частью антикоррупционных расследований в Бирске. В октябре 2025 года перед судом предстал бывший директор управления по благоустройству города по обвинению в получении откатов и подписании актов за невыполненные работы по ремонту улиц.