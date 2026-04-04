Прятался за чужим именем 10 лет: в Оренбурге поймали разыскиваемого за убийство в Башкирии

Мужчину задержали с поддельным паспортом — он купил его, чтобы скрыться от полиции.
©МВД Оренбургской области

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали 3 апреля в Оренбурге 39-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2015 года по подозрению в убийстве, совершённом в башкирском Салавате. Об этом сообщило региональное управление МВД.

При досмотре у него нашли телефон, банковские карты и поддельный российский паспорт на чужое имя. По его словам, документ он купил специально, чтобы не попадаться полиции. Так ему удавалось оставаться незамеченным более десяти лет.

За использование поддельного паспорта на него завели отдельное уголовное дело. После задержания мужчину передали башкирским коллегам для расследования дела об убийстве.

В ночь на 29 октября 2015 года в Салавате произошло вооружённое нападение на членов армянской диаспоры. Троих раненых с огнестрельными ранениями доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы в Уфе. Один из них — 36-летний мужчина — позже умер. Задержанного связывают именно с этими событиями.

Всё началось у одного из кафе, где один из нападавших выстрелил из травматического пистолета в 36-летнего члена армянской диаспоры, причинив ему ранение лица. Спустя несколько часов группа мужчин открыла огонь по членам армянской диаспоры в автосервисе.

По данным МВД Оренбургской области, выйти на подозреваемого удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Все эти годы мужчина жил под чужим именем.

Кстати, в декабре 2024 года МВД Башкортостана объявило в федеральный розыск ещё одного подозреваемого в убийстве — 70-летнего Вахита Абдулловича Мамбетова, уроженца деревни Гаделово Хайбуллинского района. Где и когда произошло преступление, в ведомстве не уточнили.

Похожие записи
0
31.03.2026
Криминал

В Башкирии ужесточили приговор бывшему мэру Салавата Игорю Миронову

игорь миронов
Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил представление прокуратуры и ужесточил наказание бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову за незаконную передачу городских электросетей частной компании.
0
31.03.2026
Новости

В трёх городах Башкирии зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

выбросы в воздух
ФГБУ «Башкирское УГМС» зафиксировало повышенное загрязнение атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате по итогам февраля 2026 года.
0
24.03.2026
Криминал

Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

руки в наручниках
Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.
0
13.03.2026
Криминал

В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

нож в крови
В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
0
13.02.2026
Криминал

В Башкирии 25-летний мужчина обезглавил мать топором

мужчина с двумя полицейскими
В Кумертау суд арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве матери. Следствие считает, что он обезглавил женщину топором и расчленил тело. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
1
13.02.2026
Криминал

Полиция Уфы задержала организатора и участниц подпольной порностудии

девушка сидит на кровати с вытянутой вверх рукой
МВД задержало троих подозреваемых в изготовлении порнографии. Организатор в СИЗО, девушки под подпиской. Изъята техника и реквизит.
