Прятался за чужим именем 10 лет: в Оренбурге поймали разыскиваемого за убийство в Башкирии

Мужчину задержали с поддельным паспортом — он купил его, чтобы скрыться от полиции.

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали 3 апреля в Оренбурге 39-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2015 года по подозрению в убийстве, совершённом в башкирском Салавате. Об этом сообщило региональное управление МВД.

При досмотре у него нашли телефон, банковские карты и поддельный российский паспорт на чужое имя. По его словам, документ он купил специально, чтобы не попадаться полиции. Так ему удавалось оставаться незамеченным более десяти лет.

За использование поддельного паспорта на него завели отдельное уголовное дело. После задержания мужчину передали башкирским коллегам для расследования дела об убийстве.

В ночь на 29 октября 2015 года в Салавате произошло вооружённое нападение на членов армянской диаспоры. Троих раненых с огнестрельными ранениями доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы в Уфе. Один из них — 36-летний мужчина — позже умер. Задержанного связывают именно с этими событиями.

Всё началось у одного из кафе, где один из нападавших выстрелил из травматического пистолета в 36-летнего члена армянской диаспоры, причинив ему ранение лица. Спустя несколько часов группа мужчин открыла огонь по членам армянской диаспоры в автосервисе.

По данным МВД Оренбургской области, выйти на подозреваемого удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Все эти годы мужчина жил под чужим именем.

Кстати, в декабре 2024 года МВД Башкортостана объявило в федеральный розыск ещё одного подозреваемого в убийстве — 70-летнего Вахита Абдулловича Мамбетова, уроженца деревни Гаделово Хайбуллинского района. Где и когда произошло преступление, в ведомстве не уточнили.