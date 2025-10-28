Проносил всё — от еды до SIM-карт: суд в Башкирии вынес приговор инспектору колонии

Экс-инспектор колонии №7 в Мелеузе получил 11,5 лет строгача, миллион штрафа и конфискацию за взятки, превышение и попытку сбыта наркотиков.

Бывший младший инспектор колонии №7 в Мелеузе осуждён на 11 лет 6 месяцев за взятки, превышение полномочий и покушение на сбыт наркотиков. Суд также назначил ему штраф в 1 миллион рублей и запретил работать в правоохранительных органах.

В 2023 году инспектор систематически проносил на территорию исправительной колонии запрещённые предметы. Он передавал заключённым мобильные телефоны, аксессуары к ним, продукты питания и медикаменты. За это он получал взятки от трёх осуждённых. Общая сумма составила более 110 тысяч рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН Башкирии. Инспектора задержали, когда он пытался пронести на территорию колонии наркотики. Это стало основанием для возбуждения самого серьёзного эпизода — покушения на сбыт наркотических средств.

Мелеузовский районный суд признал мужчину виновным по восьми статьям уголовного кодекса. Среди них: три эпизода превышения должностных полномочий, два случая получения взяток и мелкое взяточничество. Также доказано покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Наказание составило 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно осуждённый обязан выплатить штраф 1 миллион рублей и 105 900 рублей конфискации — эквивалент дохода, полученного преступным путём. Ему запрещено работать в правоохранительных органах 2,5 года. Суд также лишил его звания «прапорщик внутренней службы».

В отношении трёх осуждённых, которые давали взятки инспектору, также вынесены обвинительные приговоры. Подробности по их делам не раскрываются.

Это не единственное громкое дело против сотрудников исправительных учреждений региона. 20 октября 2025 года в Уфе вынесен приговор бывшему старшему инспектору колонии-поселения №3. Он получил три года условного лишения свободы за избиение заключённого, прибывшего в колонию в пьяном виде.

Ранее, в апреле 2025 года, экс-главу УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу отправили под арест в СИЗО. Его дело рассматривается отдельно. На смену ему пришёл Сергей Кудрявцев, ранее возглавлявший службу ФСИН в Бурятии.