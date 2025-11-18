Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

В Ленинском районном суде Уфы на процессе по делу бывшего и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Информация об этом предоставлена прокуратурой республики.

Государственное обвинение требует назначить Алану Марзаеву наказание, включающее также штраф в десятикратном размере от суммы предполагаемой взятки — более 560 миллионов рублей. Кроме того, прокурор настаивает на лишении его права занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет и конфискации имущества, в том числе суммы в 37 миллионов рублей, земельного участка и двух домов.

©пресс-служба судов Башкирии

Согласно материалам следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года чиновник через посредника получил от представителей коммерческой организации свыше 37 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, за это вознаграждение он должен был обеспечить компании общее покровительство и содействие при заключении контрактов на выполнение дорожных работ на территории Уфы.

Сам Алан Марзаев в ходе судебных заседаний вину не признал. Подсудимый утверждает, что дело против него сфабриковано, а показания свидетелей были получены под давлением. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял журналистам, что не будет принимать кадровых решений в отношении Марзаева до вынесения окончательного судебного вердикта.

Справка. Алан Марзаев, уроженец Северной Осетии, начал трудовую деятельность в налоговых органах. В Башкирию он переехал в 2018 году по приглашению Радия Хабирова. До своего задержания в сентябре 2024 года он занимал пост помощника главы республики, а затем был назначен исполняющим обязанности вице-премьера, где курировал сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Судебный процесс над Марзаевым стал одним из нескольких резонансных антикоррупционных разбирательств в регионе за последние годы. Ранее под следствием оказались и другие высокопоставленные должностные лица. Среди них — бывший глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, обвинявшийся в получении взяток недвижимостью, и председатель Госкомитета РБ по стройнадзору Артур Давлетшин, которому инкриминируют получение систематических взяток. Летом 2025 года также были задержаны руководители республиканского Центра развития туризма по подозрению в хищении 26 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта.