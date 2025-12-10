Прокуратура Башкирии выявила 3500 коррупционных нарушений за 2025 год

Прокуратура Башкирии опубликовала результаты работы по противодействию коррупции за 2025 год. Надзорное ведомство выявило более 3500 нарушений антикоррупционного законодательства. Среди них зафиксировано свыше тысячи уголовно наказуемых деяний, из которых около 600 составили дела о взяточничестве.

По результатам проверок 24 государственных служащих уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». К дисциплинарной ответственности привлечены 1197 должностных лиц. Суды вынесли обвинительные приговоры 232 лицам, из них 30 человек получили реальные сроки лишения свободы.

В рамках уголовных дел арестовано имущество на общую сумму более 500 миллионов рублей. В доход государства конфисковано предметов взяток на сумму 40 миллионов рублей. Количество выявленных фактов сокрытия доходов и счетов превысило 1100 случаев, что меньше показателей предыдущего года.

Общее число коррупционных нарушений в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим периодом, когда было зафиксировано около 5 тысяч случаев. Основными сферами распространения коррупции остаются строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и образование.

Как сообщал News-Bash, в ноябре 2025 года было возбуждено дело в отношении начальника отдела МВД по борьбе с коррупцией Сергея Миронова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 6 миллионов рублей.

В том же месяце суд принял решение о конфискации активов бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии на сумму 103 миллиона рублей. По данным МВД республики, средний размер взятки в регионе в 2024 году составил 120,6 тысячи рублей.