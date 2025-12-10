0
1 час
Криминал

Прокуратура Башкирии выявила 3500 коррупционных нарушений за 2025 год

Прокуратура Башкирии опубликовала результаты работы по противодействию коррупции за 2025 год. Надзорное ведомство выявило более 3500 нарушений антикоррупционного законодательства. Среди них зафиксировано свыше тысячи уголовно наказуемых деяний, из которых около 600 составили дела о взяточничестве.
человек прячет деньги в карман
©Gemini

По результатам проверок 24 государственных служащих уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». К дисциплинарной ответственности привлечены 1197 должностных лиц. Суды вынесли обвинительные приговоры 232 лицам, из них 30 человек получили реальные сроки лишения свободы.

В рамках уголовных дел арестовано имущество на общую сумму более 500 миллионов рублей. В доход государства конфисковано предметов взяток на сумму 40 миллионов рублей. Количество выявленных фактов сокрытия доходов и счетов превысило 1100 случаев, что меньше показателей предыдущего года.

Общее число коррупционных нарушений в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим периодом, когда было зафиксировано около 5 тысяч случаев. Основными сферами распространения коррупции остаются строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и образование.

Как сообщал News-Bash, в ноябре 2025 года было возбуждено дело в отношении начальника отдела МВД по борьбе с коррупцией Сергея Миронова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 6 миллионов рублей.

В том же месяце суд принял решение о конфискации активов бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии на сумму 103 миллиона рублей. По данным МВД республики, средний размер взятки в регионе в 2024 году составил 120,6 тысячи рублей.

Похожие записи
0
05.12.2025
Криминал

Защита Алана Марзаева намерена обжаловать приговор суда по делу о взятке

Алан Марзаев
Адвокат бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева направил апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный отрицает вину и намерен добиваться оправдания.
0
03.12.2025
Криминал

Суд в Уфе продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Яруллину

вильдан яруллин
Советский суд Уфы продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину. Народный артист республики останется под арестом до начала марта 2026 года.
0
26.11.2025
Криминал

Взятка за барельефы: стали известны подробности ареста сотрудника Минпромэнерго Башкирии

допрос подозреваемого
В Уфе задержали начальника отдела Минпромэнерго Марата Галиева. Чиновника подозревают в получении взятки за приемку барельефов и видео.
0
26.11.2025
Новости

В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Башкирии Марат Галиев

Марат Галиев
В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Марат Галиев. Следствие считает, что он требовал 50 тысяч рублей у предпринимательницы за подписание актов сдачи работ.
0
21.11.2025
Криминал

Взятки, пытки, «строгач»: Алан Марзаев приговорен к 13 годам заключения за коррупцию

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признан виновным в получении взятки. Суд назначил 13 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества.
0
20.11.2025
Новости

Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев пообещал отмыться и посадить своих обвинителей

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев выступил в Ленинском районном суде Уфы с финальной речью перед приговором.
-2
19.11.2025
Криминал

Один из богатейших людей Уфы может сесть на 10 лет: что известно о деле Рустема Сайдашева

наручники на решетке
Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей — такое наказание запросило государственное обвинение для уфимского предпринимателя Рустема Сайдашева.
0
18.11.2025
Криминал

Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Алан Марзаев
В Ленинском районном суде Уфы на процессе по делу бывшего и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.