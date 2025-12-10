Прокуратура Башкирии выявила 3500 коррупционных нарушений за 2025 год

По результатам проверок 24 государственных служащих уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». К дисциплинарной ответственности привлечены 1197 должностных лиц. Суды вынесли обвинительные приговоры 232 лицам, из них 30 человек получили реальные сроки лишения свободы.
В рамках уголовных дел арестовано имущество на общую сумму более 500 миллионов рублей. В доход государства конфисковано предметов взяток на сумму 40 миллионов рублей. Количество выявленных фактов сокрытия доходов и счетов превысило 1100 случаев, что меньше показателей предыдущего года.
Общее число коррупционных нарушений в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим периодом, когда было зафиксировано около 5 тысяч случаев. Основными сферами распространения коррупции остаются строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и образование.
Как сообщал News-Bash, в ноябре 2025 года было возбуждено дело в отношении начальника отдела МВД по борьбе с коррупцией Сергея Миронова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 6 миллионов рублей.
В том же месяце суд принял решение о конфискации активов бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии на сумму 103 миллиона рублей. По данным МВД республики, средний размер взятки в регионе в 2024 году составил 120,6 тысячи рублей.