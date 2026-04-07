Прокуратура Башкирии через суд признала брак погибшего участника СВО недействительным

Прокуратура добилась аннулирования записи о регистрации: супруги не вели совместного хозяйства и не строили планов на будущее. Параллельно расследуется уголовное дело о незаконном получении государственных выплат.
В Башкирии суд аннулировал брак погибшего участника СВО. Решение вынесли по итогам прокурорской проверки — после обращения матери военнослужащего в прокуратуру Караидельского района.

Мужчина женился в феврале 2025 года, а затем уехал в зону боевых действий, где погиб. Прокуратура установила: совместной жизни у супругов не было. Общего быта — тоже.

«Фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры подали иск о признании брака недействительным. Суд его удовлетворил. Параллельно возбуждено уголовное дело о незаконном получении государственных выплат.

Это не первый подобный случай в регионе. В январе 2026 года прокуратура добилась аналогичного решения в Уфе. Там брак с погибшим участником СВО зарегистрировали за неделю до подписания контракта — в апреле 2023 года. Инициатором проверки снова стала мать солдата. Картина та же: супруги никогда не жили вместе.

В феврале 2026 года в Учалах задержали организованную группу. Её участники нашли бездомного мужчину, уговорили подписать военный контракт и перед отправкой на фронт оформили ему брак с одной из участниц схемы. После гибели солдата женщина получила 13,8 млн рублей из федерального бюджета и ещё 2 млн — из республиканского.

Тогда же стал известен ещё один случай — и более жёсткий. Сотрудник полиции из Туймазинского района удерживал местного жителя в опорном пункте и заставил его зарегистрировать брак со своей матерью. Когда участник СВО вернулся домой, с его счёта исчезли более двух миллионов рублей. Прокуратура Башкортостана добилась аннулирования и этого брака.

Схема распространилась по всей стране. В 2025 году аналогичные дела возбудили в Архангельской области — ущерб превысил 15 млн рублей — и в Ханты-Мансийском автономном округе. 2 февраля 2026 года суд аннулировал фиктивный брак в Рязанской области: выяснилось, что жена не вела общего хозяйства с мужем и не общалась с ним во время службы.

Похожие записи
0
07.04.2026
Криминал

Подъехали к колледжу на «Приоре» и посадили в машину первого встречного: дело уфимских похитителей передано в суд

похищение студента
Злоумышленники з спланировали преступление: выследили случайного учащегося, силой усадили его в машину и под угрозой ножа опустошили его банковский счёт.
0
03.04.2026
Криминал

В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

судейский молоток в руках судьи
Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
0
31.03.2026
Криминал

В Башкирии ужесточили приговор бывшему мэру Салавата Игорю Миронову

игорь миронов
Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил представление прокуратуры и ужесточил наказание бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову за незаконную передачу городских электросетей частной компании.
0
31.03.2026
Криминал

Нашёл на улице — попытался снять полмиллиона: жителя Башкирии осудили за взлом чужого банковского приложения

человек пользуется смартфоном
Мелеузовский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который нашёл чужой смартфон, взломал банковское приложение и попытался обналичить 500 тысяч рублей.
0
30.03.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-министру транспорта: дело вернули прокурору для переквалификации

экс-министр транспорта башкирии александр булушев
Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор экс-министру транспорта республики Александру Булушеву и его бывшему заместителю Руслану Гарипову — и направил материалы дела обратно прокурору.
0
30.03.2026
Криминал

Экс-глава Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук выйдет на свободу после пересмотра приговора

яна гайдук
Шестой кассационный суд пересмотрел дело бывшей чиновницы и вынес новое решение — после его вступления в силу она подлежит освобождению.
0
24.03.2026
Криминал

Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

руки в наручниках
Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.
