Прокуратура Башкирии через суд признала брак погибшего участника СВО недействительным

Прокуратура добилась аннулирования записи о регистрации: супруги не вели совместного хозяйства и не строили планов на будущее. Параллельно расследуется уголовное дело о незаконном получении государственных выплат.

В Башкирии суд аннулировал брак погибшего участника СВО. Решение вынесли по итогам прокурорской проверки — после обращения матери военнослужащего в прокуратуру Караидельского района.

Мужчина женился в феврале 2025 года, а затем уехал в зону боевых действий, где погиб. Прокуратура установила: совместной жизни у супругов не было. Общего быта — тоже.

«Фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры подали иск о признании брака недействительным. Суд его удовлетворил. Параллельно возбуждено уголовное дело о незаконном получении государственных выплат.

Это не первый подобный случай в регионе. В январе 2026 года прокуратура добилась аналогичного решения в Уфе. Там брак с погибшим участником СВО зарегистрировали за неделю до подписания контракта — в апреле 2023 года. Инициатором проверки снова стала мать солдата. Картина та же: супруги никогда не жили вместе.

В феврале 2026 года в Учалах задержали организованную группу. Её участники нашли бездомного мужчину, уговорили подписать военный контракт и перед отправкой на фронт оформили ему брак с одной из участниц схемы. После гибели солдата женщина получила 13,8 млн рублей из федерального бюджета и ещё 2 млн — из республиканского.

Тогда же стал известен ещё один случай — и более жёсткий. Сотрудник полиции из Туймазинского района удерживал местного жителя в опорном пункте и заставил его зарегистрировать брак со своей матерью. Когда участник СВО вернулся домой, с его счёта исчезли более двух миллионов рублей. Прокуратура Башкортостана добилась аннулирования и этого брака.

Схема распространилась по всей стране. В 2025 году аналогичные дела возбудили в Архангельской области — ущерб превысил 15 млн рублей — и в Ханты-Мансийском автономном округе. 2 февраля 2026 года суд аннулировал фиктивный брак в Рязанской области: выяснилось, что жена не вела общего хозяйства с мужем и не общалась с ним во время службы.