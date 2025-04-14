Двое подростков 14 и 15 лет угнали автомобиль ВАЗ-2104 в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики 14 апреля.
Владелец «четверки» обнаружил пропажу своего авто, оставленного на дачном участке в деревне Нижний Изяк, и обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли угнанную машину на парковке по улице Юбилейной, но угонщиков там уже не было.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались два школьника: 15-летний водитель и его 14-летний пассажир. Подростки признали свою вину и рассказали, что просто хотели прокатиться.
По словам юных нарушителей, они обнаружили незапертую машину с ключами на приборной панели. Решив воспользоваться моментом, ребята завели авто и проехали несколько улиц, после чего бросили его на парковке и отправились домой.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
— А закрыть машину и забрать ключи с собой, вообще нельзя видимо было, да? — прокомментировал происшествие в соцсетях пользователь Романыч.
— Обычно оставляя авто у дома даже и не подумаешь, что кто-то из деревни может угнать, как бы всё свои, — подчеркнул Nad Ilt.
— Подросткам на уроках РОВ пора рассказывать про наказания за их шалости, избиение, угоны, кражи и прочее, — отмечает Т. Оксана.
— Рассказывать мало, потому что подростки чаще всего, особенно невысокого социального статуса, склонны романтизировать криминальную жизнь, мол это круто. Надо наглядно показывать на видео уроках что такое жизнь зека, как они в дальнейшем спиваются и становятся отбросами общества, не могут адаптироваться по жизни, в многие учреждения вход на работу им закрыт навсегда. Возможность эта информация хоть кого-то остепенит и удержит от неправильного шага, — пишет Анастасия.