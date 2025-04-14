В Благовещенском районе Башкирии двое подростков угнали автомобиль с дачного участка

Двое подростков 14 и 15 лет угнали автомобиль ВАЗ-2104 в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики 14 апреля.

Владелец «четверки» обнаружил пропажу своего авто, оставленного на дачном участке в деревне Нижний Изяк, и обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли угнанную машину на парковке по улице Юбилейной, но угонщиков там уже не было.

Владимир Севастьянов Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан - В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались два школьника: 15-летний водитель и его 14-летний пассажир. Подростки признали свою вину и рассказали, что просто хотели прокатиться.

По словам юных нарушителей, они обнаружили незапертую машину с ключами на приборной панели. Решив воспользоваться моментом, ребята завели авто и проехали несколько улиц, после чего бросили его на парковке и отправились домой.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

— А закрыть машину и забрать ключи с собой, вообще нельзя видимо было, да? — прокомментировал происшествие в соцсетях пользователь Романыч.

— Обычно оставляя авто у дома даже и не подумаешь, что кто-то из деревни может угнать, как бы всё свои, — подчеркнул Nad Ilt.

— Подросткам на уроках РОВ пора рассказывать про наказания за их шалости, избиение, угоны, кражи и прочее, — отмечает Т. Оксана.