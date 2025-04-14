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«Прокатились» на статью: в Башкирии несовершеннолетние угонщики познакомились с УК РФ

В Благовещенском районе Башкирии двое подростков угнали автомобиль с дачного участка
в салоне автомобиля
©Imagen

Двое подростков 14 и 15 лет угнали автомобиль ВАЗ-2104 в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики 14 апреля.

Владелец «четверки» обнаружил пропажу своего авто, оставленного на дачном участке в деревне Нижний Изяк, и обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли угнанную машину на парковке по улице Юбилейной, но угонщиков там уже не было.

Владимир Севастьянов
Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались два школьника: 15-летний водитель и его 14-летний пассажир. Подростки признали свою вину и рассказали, что просто хотели прокатиться.
автомобиль
©ГАИ по Башкирии

По словам юных нарушителей, они обнаружили незапертую машину с ключами на приборной панели. Решив воспользоваться моментом, ребята завели авто и проехали несколько улиц, после чего бросили его на парковке и отправились домой.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

— А закрыть машину и забрать ключи с собой, вообще нельзя видимо было, да? — прокомментировал происшествие в соцсетях пользователь Романыч.

— Обычно оставляя авто у дома даже и не подумаешь, что кто-то из деревни может угнать, как бы всё свои, — подчеркнул Nad Ilt.

— Подросткам на уроках РОВ пора рассказывать про наказания за их шалости, избиение, угоны, кражи и прочее, — отмечает Т. Оксана.

— Рассказывать мало, потому что подростки чаще всего, особенно невысокого социального статуса, склонны романтизировать криминальную жизнь, мол это круто. Надо наглядно показывать на видео уроках что такое жизнь зека, как они в дальнейшем спиваются и становятся отбросами общества, не могут адаптироваться по жизни, в многие учреждения вход на работу им закрыт навсегда. Возможность эта информация хоть кого-то остепенит и удержит от неправильного шага, — пишет Анастасия.

Благовещенский район происшествия в Благовещенском районе угон в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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