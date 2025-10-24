Призывал к войне против России: в Башкирии задержали создателя экстремистского канала

Юношу из Ишимбая задержали за военные призывы в экстремистском канале. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы — дело взяли под контроль следователи и Росгвардия.

Центр по противодействию экстремизму МВД Республики Башкортостан задержал 20-летнего жителя Ишимбая, который создал канал в мессенджере и публиковал призывы вступать в вооружённые силы недружественного государства. Задержание произошло при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Задержание преступника ©МВД по Башкирии

Следственный отдел по городу Ишимбай возбудил уголовное дело по части 2 статьи 280.4 УК РФ — публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, совершённые с использованием интернета. По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый размещал в мессенджере видеосообщения с призывами стать членом вооружённых сил недружественного государства и военизированных подразделений этих сил.

При обыске по месту проживания подозреваемого изъяли сотовый телефон, системный блок компьютера, металлическое приспособление для курения и гашиш. Подозреваемому предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предъявление обвинения ©Следком Башкирии