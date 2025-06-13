Приставы в Башкирии поймали убийцу из Свердловской области

Подозреваемую в особо тяжком преступлении настигли в Кугарчинском районе.

Всё произошло благодаря бдительности двух лейтенантов из службы приставов, которые просто выполняли свою ежедневную работу, сообщили в ведомстве.

Утро силовиков начиналось стандартно, но в ориентировках появилось свежее лицо — жительница Свердловской области, которую разыскивали за расправу над человеком. Именно её сотрудники ФССП и заприметили на одной из сельских улиц, когда осуществляли привод другого гражданина.

Приблизившись к женщине, лейтенанты поняли, что не ошиблись. Особа попыталась скрыться, однако беглянку оперативно скрутили.

Дальнейшее разбирательство поручили уже сотрудникам полиции. Именно там и подтвердились все детали этой короткой, но драматичной истории.

Как оказалось, всего два дня назад задержанная совершила убийство в городе Кумертау. Оттуда она и сбежала в соседний район, наивно полагая, что в сельской местности сможет легко затеряться и избежать наказания.