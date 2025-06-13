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Приставы в Башкирии поймали убийцу из Свердловской области

Подозреваемую в особо тяжком преступлении настигли в Кугарчинском районе.
наручники в камере
©Imagen

Всё произошло благодаря бдительности двух лейтенантов из службы приставов, которые просто выполняли свою ежедневную работу, сообщили в ведомстве.

Утро силовиков начиналось стандартно, но в ориентировках появилось свежее лицо — жительница Свердловской области, которую разыскивали за расправу над человеком. Именно её сотрудники ФССП и заприметили на одной из сельских улиц, когда осуществляли привод другого гражданина.

Приблизившись к женщине, лейтенанты поняли, что не ошиблись. Особа попыталась скрыться, однако беглянку оперативно скрутили.

Дальнейшее разбирательство поручили уже сотрудникам полиции. Именно там и подтвердились все детали этой короткой, но драматичной истории.

Как оказалось, всего два дня назад задержанная совершила убийство в городе Кумертау. Оттуда она и сбежала в соседний район, наивно полагая, что в сельской местности сможет легко затеряться и избежать наказания.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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