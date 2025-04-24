Приставы Башкирии разыскивают должника по алиментам, задолжавшего 1,1 млн рублей

Безработный может находиться в Стерлитамаке

В Башкирии объявлен в розыск 45-летний Венер Хамидуллин, задолжавший своему 12-летнему ребёнку крупную сумму — более 1,1 миллиона рублей. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в УФССП по республике.

Мужчина игнорировал все требования приставов, за что получил полный набор ограничений, включая запрет на выезд за границу. Теперь его официально разыскивают ишимбайские приставы.

По оперативным данным, безработный должник может скрываться в Стерлитамаке. Службы правопорядка просят всех, кто владеет информацией о местонахождении уклониста, сообщить по телефону: 8 (347) 273-56-40.

— Безработный, а долг больше миллиона. Интересно, на что он живет все это время? Наверняка где-то неофициально работает, чтобы уклоняться от выплат. Надеюсь, найдут быстро и заставят платить! — пишет в соцсетях Нурия А.