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Приставы Башкирии разыскивают должника по алиментам, задолжавшего 1,1 млн рублей

Безработный может находиться в Стерлитамаке
деньги в кошельке
©News-bash

В Башкирии объявлен в розыск 45-летний Венер Хамидуллин, задолжавший своему 12-летнему ребёнку крупную сумму — более 1,1 миллиона рублей. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в УФССП по республике.

отец-алиментщик
©УФССП по Башкирии

Мужчина игнорировал все требования приставов, за что получил полный набор ограничений, включая запрет на выезд за границу. Теперь его официально разыскивают ишимбайские приставы.

По оперативным данным, безработный должник может скрываться в Стерлитамаке. Службы правопорядка просят всех, кто владеет информацией о местонахождении уклониста, сообщить по телефону: 8 (347) 273-56-40.

— Безработный, а долг больше миллиона. Интересно, на что он живет все это время? Наверняка где-то неофициально работает, чтобы уклоняться от выплат. Надеюсь, найдут быстро и заставят платить! — пишет в соцсетях Нурия А.

— Как можно так безответственно относиться к собственному ребенку? 1,1 миллиона — это же накапливалось годами! И ведь все это время ребенок в чем-то нуждался, а отец просто игнорировал свои обязанности, — возмущается Гульназ З.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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