0
34 минуты
Криминал

Приставы Башкирии арестовали имущество должников на 10 млрд рублей

За 2025 год судебные приставы Башкортостана наложили арест на 20,2 тысячи единиц имущества должников общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Это на 23% больше по сумме, чем годом ранее, сообщили в Главном управлении ФССП по республике.
сотрудник службы судебных приставов
©ГУФССП по РБ

Количество арестованных объектов выросло незначительно — всего на 3% (с 19,6 тысячи в 2024-м до 20,2 тысячи). Однако их совокупная стоимость подскочила с 8,1 млрд до 10 млрд рублей.

Продажа арестованного имущества через торги и передача его взыскателям принесли 378 млн рублей — на треть меньше, чем в 2024-м. Из этой суммы 251 млн рублей составило имущество, переданное взыскателям напрямую в счёт погашения долга, ещё 3,8 млн рублей поступило от продажи малоценного имущества под контролем приставов.

Содержание
  1. Исполнительных производств стало меньше, долги выросли
  2. Сколько взыскали с должников
  3. Справка

Исполнительных производств стало меньше, долги выросли

За 11 месяцев 2025 года приставы возбудили 1,76 млн исполнительных производств на сумму 86,5 млрд рублей. Число дел снизилось на 3,5% (годом ранее — 1,83 млн), зато сумма задолженности взлетела на 34,5% — с 64,1 млрд рублей. Чаще всего производства касались кредитов, штрафов и долгов за ЖКУ.

В отношении юрлиц число исполнительных производств обвалилось более чем вдвое — с 42,5 тысячи до 20,4 тысячи. При этом сумма их задолженности выросла на 21,8%: с 11 млрд до 13,4 млрд рублей.

Сколько взыскали с должников

Всего за январь — ноябрь 2025-го приставы взыскали около 21 млрд рублей — на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (17,2 млрд рублей). Завершено было 913,3 тысячи исполнительных производств.

Справка

В 2022 году приставы Башкирии установили рекорд по стоимости арестованного имущества — 23 млрд рублей при 23 тысячах арестов. В 2023-м показатель снизился до 18 млрд рублей при 23,3 тысячи арестов. Текущая динамика свидетельствует о новом витке роста.

По итогам 2024 года служба взыскала 19,6 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей направила в консолидированный бюджет страны. Башкортостан традиционно входит в пятёрку-шестёрку регионов России по числу возбуждённых исполнительных производств.

На конец декабря 2025 года 565,4 тысячи жителей республики были ограничены в праве выезда за границу из-за неисполненных долгов — это на 5,6% больше, чем в конце 2024-го.

Похожие записи
0
21.11.2025
Экономика

«Башкиравтодор» подаст на банкротство трех должников на фоне процедуры наблюдения

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Находящийся под наблюдением «Башкиравтодор» подает на банкротство трех компаний. Сумма претензий к должникам превышает 150 млн рублей.
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии отец троих детей получил реальный срок за долг по алиментам

наручники на решетке
41-летний житель Белокатайского района проведет пять месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Суд вынес такое решение из-за долга перед тремя несовершеннолетними детьми, который
0
28.10.2025
Спорт

«Долгов нет, зарплаты выплачены»: Ринат Баширов рассказал о финансовом оздоровлении «Салавата Юлаева»

ринат Баширов
«Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате и бюджету. Клуб вышел в плюс, управленцы готовят обновлённую команду без кредиторской тени.
1
30.09.2025
Новости

Долги за капремонт в Башкирии достигли 1,6 миллиарда рублей

многоквартирный дом
Жители Башкирии накопили колоссальный долг за капремонт — 1,6 млрд рублей. И это при том, что собираемость взносов почти стопроцентная. Власти устали ждать и начали рассылать досудебные претензии.
0
12.08.2025
Спорт

Суд утвердил мировое соглашение «Салавата Юлаева» по долгу за инвентарь

хоккеисты салавата юлаева
«Салават Юлаев» наконец-то договорился с поставщиком. Клуб выплатит 15,8 млн долга за инвентарь, но зато сэкономит на неустойке. Судебное производство прекращено.
0
08.08.2025
Спорт

«Салават Юлаев» разгребает долги: клуб тихо уладил споры на 22 миллиона рублей

хоккеисты салавата юлаева
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» смог урегулировать два судебных спора с поставщиками из Кирова на общую сумму более 22 млн рублей. Мировые соглашения заключены на фоне продолжающейся судебной тяжбы с фондом Рахимова на гораздо большую сумму.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.