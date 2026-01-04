Приставы Башкирии арестовали имущество должников на 10 млрд рублей

За 2025 год судебные приставы Башкортостана наложили арест на 20,2 тысячи единиц имущества должников общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Это на 23% больше по сумме, чем годом ранее, сообщили в Главном управлении ФССП по республике.

Количество арестованных объектов выросло незначительно — всего на 3% (с 19,6 тысячи в 2024-м до 20,2 тысячи). Однако их совокупная стоимость подскочила с 8,1 млрд до 10 млрд рублей.

Продажа арестованного имущества через торги и передача его взыскателям принесли 378 млн рублей — на треть меньше, чем в 2024-м. Из этой суммы 251 млн рублей составило имущество, переданное взыскателям напрямую в счёт погашения долга, ещё 3,8 млн рублей поступило от продажи малоценного имущества под контролем приставов.

Исполнительных производств стало меньше, долги выросли

За 11 месяцев 2025 года приставы возбудили 1,76 млн исполнительных производств на сумму 86,5 млрд рублей. Число дел снизилось на 3,5% (годом ранее — 1,83 млн), зато сумма задолженности взлетела на 34,5% — с 64,1 млрд рублей. Чаще всего производства касались кредитов, штрафов и долгов за ЖКУ.

В отношении юрлиц число исполнительных производств обвалилось более чем вдвое — с 42,5 тысячи до 20,4 тысячи. При этом сумма их задолженности выросла на 21,8%: с 11 млрд до 13,4 млрд рублей.

Сколько взыскали с должников

Всего за январь — ноябрь 2025-го приставы взыскали около 21 млрд рублей — на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (17,2 млрд рублей). Завершено было 913,3 тысячи исполнительных производств.

Справка

В 2022 году приставы Башкирии установили рекорд по стоимости арестованного имущества — 23 млрд рублей при 23 тысячах арестов. В 2023-м показатель снизился до 18 млрд рублей при 23,3 тысячи арестов. Текущая динамика свидетельствует о новом витке роста.

По итогам 2024 года служба взыскала 19,6 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей направила в консолидированный бюджет страны. Башкортостан традиционно входит в пятёрку-шестёрку регионов России по числу возбуждённых исполнительных производств.

На конец декабря 2025 года 565,4 тысячи жителей республики были ограничены в праве выезда за границу из-за неисполненных долгов — это на 5,6% больше, чем в конце 2024-го.