Предпринимателя из Башкирии подозревают в хищении 770 тысяч рублей на школьном питании

Глава фирмы «Общепит» Антон Верещагин задержан в Башкирии. По версии следствия, он прикарманил 770 тысяч, кормя по выходным несуществующих детей.

Владельца компании «Общепит» Антона Верещагина задержали по подозрению в мошенничестве с деньгами, выделенными на питание детей. Его компания обслуживала около сотни школ и детских садов в Бирском, Кушнаренковском и Мишкинском районах, пишет Уфа1.

По версии следствия, «Общепит» получал деньги за обеды для детей в школьных лагерях. При этом компания включала в счета детей, которые не посещали лагерь в выходные дни. Таким образом, по предварительным данным, было похищено 770 тысяч рублей. Следователи не исключают, что предприниматель действовал по указанию местных чиновников.

Компания «Общепит» — крупный господрядчик с контрактами на 175 млн рублей. Ранее к ней уже были претензии у надзорных органов. В 2022 году Роспотребнадзор и ветслужба выявили нарушения санитарных норм и маркировки продуктов. А в марте этого года трудовая инспекция обнаружила проблемы с оплатой труда сотрудников.

Сейчас Антон Верещагин задержан. В ближайшее время суд определит для него меру пресечения. Следствие продолжается, правоохранительные органы ищут возможных соучастников преступления.